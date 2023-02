Giacomo Castana, da Varese a Sanremo per portare la musica della piante

Giacomo Castana, fondatore di Prospettiva Vegetali, porta avanti da anni una missione: quella di battersi per il futuro del nostro pianeta, insegnando ai cittadini italiani cosa significa amare la natura. In questi giorni il varesino si trova a Sanremo per lanciare un messaggio di pace e far conoscere a tutti la musica delle piante.

Grazie ad uno speciale strumento collegabile ad ogni tipo di pianta infatti, è possibile sentire il suono che queste producono. In questi tre giorni sono tante le persone che si sono fermate a parlare con lui per conoscere la sua storia e ciò che promuove. E lui sogna di poter mandare il suo messaggio direttamente dal palco dell’Ariston: «Non sono qui perché voglio salire sul palco a tutti i costi, ma perché non ci sono molte persone che si battono per la natura, il destino mi ha portato fin qui – ha raccontato -. Tutte le persone che si avvicinano perché vogliono sapere di che cosa parlo e vogliono conoscere la musica delle piante è un grande risultato. Anche sui social, specialmente Instagram, in questi giorni sono molto attivo. Dirette, reels e post, per sensibilizzare rispetto a questo argomento». E conclude: «Conoscere la musica delle piante significa sapere come e dove si può stare bene davvero. È la mia missione e io non ho paura di portarla avanti».