Varese School Cup, il “Da Vinci-Pascoli” vince la tappa di Gallarate

Con due vittorie in altrettante partite la squadra dei licei “Da Vinci-Pascoli” di Gallarate conquista la terza tappa della Varese School Cup, il torneo di basket per scuole superiori organizzato dal progetto “VaRes” che fa capo alla Pallacanestro Varese.

I giovani liceali gallaratesi sono stati profeti in patria, visto che il concentramento odierno – venerdì 10 febbraio – si è disputato al PalaEsseSolar, ovvero il palazzetto di via Sottocosta a Gallarate che ospita anche le partite della formazione locale di Serie B.

Il Da Vinci-Pascoli ha vinto prima il match d’esordio sulla formazione del Liceo Pantani di Busto Arsizio con il punteggio di 29-13; i bustocchi si sono rifatti superando di stretta misura il team dell’ISIS Valceresio al termine di una partita equilibrata, 39-34. Nel terzo e ultimo incontro però Gallarate ha confermato il proprio ottimo momento contro i valceresini, sconfitti 43-23.

Se i padroni di casa hanno vinto la classifica di giornata (come già accaduto allo Stein di Gavirate e al Ferraris di Varese), le altre scuole si sono consolate con i premi ai singoli giocatori. L’MVP del concentramento è stato infatti Alessandro Ferrario, portacolori del “Pantani” di Busto, mentre la gara del tiro da 3 punti è andata a Tommaso Pichea dell’Isis Valceresio che ha concluso la prova con 8 su 15 dall’arco.

Come negli appuntamenti precedenti della Varese School Cup, il torneo ha generato grande entusiasmo sugli spalti, con cori e striscioni, con un notevole lavoro dal punto di vista delle immagini fotografiche e filmate da parte degli staff delle tre squadre. Applausi a scena aperta anche per le esibizioni delle crew dance create all’interno delle scuole per affiancare i quintetti.