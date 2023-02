Varese – Varesina 0-1, Spilli: “Vittoria sofferta ma bella”, Foschiani e Monticone: “Grande rammarico”

VARESE – VARESINA 0-1, IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

SPILLI – Alla fine è uscita una gara anche bellina, anche perché il campo sembrava peggio dalle immagini e invece lasciava giocare. Abbiamo fatto bene, anche se sbagliato qualche palla in disimpegno che si solito giochiamo meglio. Poi ci siamo fatti prendere dal risultato e abbiamo rinunciato a giocare, potevamo fare sicuramente meglio. Dal punto di vista della tenuta difensiva invece abbiamo lavorato molto bene, poi siamo rimasti in 10 e non commento l’espulsione e il giallo successivo. Era un modo per rovinare una partita, ma la sofferenza finale ha reso più bella la vittoria. Abbiamo avuto due occasioni importantissime per chiudere la gara e avremmo messo ancora più in difficoltà gli avversari».

MONTICONE – C’è tanto rammarico perché abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo commesso un paio di errori, che abbiamo rimediato subito con un gran carattere. Dispiace perdere oggi, ancora di più una gara così. Davanti abbiamo grandi giocatori e sono convinto che si sbloccheranno presto; anche i gol dei difensori farebbero presto. Dobbiamo dare tutti di più. Quest’anno sono sfortunato sul gol, ma dobbiamo fare girare la sorta.

FOSCHIANI – Grande rammarico perché abbiamo subito gol su un cross. Abbiamo creato tanto, dispiace e pensiamo a continuare a lavorare. È mancata un po’ di fortuna. Ferrario dice di non aver toccato la palla, così come i compagni, ma l’arbitro ha visto così e dobbiamo farcela andare bene. Settimana prossima a Breno sarà un’altra battaglia, lo sappiamo e andremo ad affrontare la partita sapendo che saranno tutte finali da qui alla fine.