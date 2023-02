Varese verso la sfida salvezza di Breno, ma Baldaro va ko e i gol sono sempre troppo pochi

La sconfitta casalinga contro la Varesina ha interrotto la striscia positiva del Città di Varese e soprattutto ha rigettato indietro in classifica i biancorossi, che sono ancora in piena lotta salvezza. E buona parte della salvezza passerà dalla sfida di domenica 19 febbraio in casa del Breno, diretta concorrente nei bassifondi del Girone B di Serie D.

E un’altra brutta notizia arriva dall’infermeria, perché Cristian Baldaro, il difensore classe 2005 che aveva fatto molto bene nelle 4 gare giocate ha subito la frattura di un dito del piede e dovrà star fuori per un po’. Mister Luciano De Paola sta quindi studiando le alternative: una potrebbe essere – ruolo su ruolo – quella di Nicolò Battistella nei tre di difesa, ma vorrebbe dire tenere ancora fuori Alessandro Rossi; la seconda dovrebbe interessare il centrocampo, con l’inserimento di Pietro Settimo nel ruolo di mezzala, con Rossi in difesa.

Intanto il Varese deve cercare di ritrovare la via del gol. Nel 2023 sono state appena due le reti segnate dai biancorossi: quella di Rossini in casa dell’Alcione e quella di Candido che ha portato i tre punti contro la Real Calepina. Cresce, dopo un periodo poco fortunato tra malattie e infortuni, la condizione di bomber Carlo Ferrario, dal quale ci si aspetta quella dote di marcature per risollevare la squadra. L’attaccante è a secco da novembre, ovvero dalla trasferta di Villa D’Almè dove sbagliò il rigore del possibile 2-2 in pieno recupero. Più di tre mesi di astinenza sono una situazione davvero rara per una punta del suo calibro, ma è vero che anche la squadra deve aumentare il proprio fatturato. Ferrario, di fatti, è ancora per distacco il miglior marcatore della rosa con 7 gol. Il secondo in questa classifica è ancora Francesco Mapelli a quota 3, ma il difensore è ora nel Legnano. Solo Marco Pastore (con due reti) – oltre a Donato Disabato, anche lui partito – ha messo a segno più di un gol tra tutti i biancorossi. Un dato davvero poco incoraggiante, soprattuto pensando che da qui in avanti, per sperare ancora di evitare i playout, servirà molto di più.