Varese vs Reggio Emilia, continua il Campionato Amatori al Teatro San Giovanni Bosco di Varese

Continuano gli spassosi incontri del Campionato Amatori di Match di Improvvisazione Teatrale® tra Varese e le altre città, questa volta tocca alla squadra di Regio E. L’arbitro della serata Davide Coda indicherà i titoli chiedendo suggeserimenti al pubblico. Gianni Cioffi farà da maestro di cerimonia accompagnando il pubblico nella comprensione delle categorie e sanzioni arbitrali. Il terzo appuntamento è sabato 18 febbraio, nel modernissimo Teatro San Giovanni Bosco a Sant’Ambrogio (via Lazzaro Papi, 7).

Il Match è lo spettacolo più rappresentato al mondo e da sempre, grazie al suo format assolutamente unico, ha un fortissimo richiamo di pubblico. Le due squadre di attori non hanno a disposizione nessuno oggetto, copione o travestimento, creano con la pura improvvisazione storie istantanee spaziando con leggerezza tra categorie del

teatro classico, generi cinematografici, letterari e televisivi.

Nessuna scenografia, solo la patinoire bianca e rossa che delimita lo spazio scenico. Gli attori, in divisa sportiva con maglie numerate e colorate, nei due team comici si sfideranno

all’ultima battuta.

Il costo del biglietto intero è €12.00, il ridotto, è di € 10.00, per soci Plateali, over 65, studenti

(badge universitario e/o libretto), gratuito, invece, per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Non hai festeggiato San Valentino? Vieni in coppia a vedere il match Varese vs Reggio E. L’ingresso è ridotto anche per le coppie e se ci racconti la tua storia potresti vincere due biglietti omaggio.

N.B. SI PREGA, GENTILMENTE, DI MUNIRSI DI CONTANTI, GRAZIE!

Non resta che prenotare:

https://www.plateali.it/calendario-eventi

Per chi volesse provare a calcare il palco con i Plateali:

Giovedì 9 marzo 2023 inizia il corso breve d’improvvisazione, a Malnate in piazza Bai, 3 dalle

ore 21.00 alle 23.00, non è richiesta alcuna esperienza teatrale pregressa, la prima lezione è

gratuita.

Iscriviti al link

https://www.plateali.it/calendario-eventi

per informazioni: info@plateali.it 3336121900