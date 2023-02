Varesina solida e fortunata, Varese arrabbiato e sconfitto: 0-1 al “Franco Ossola”

Tantissime emozioni al “Franco Ossola” nella sfida tra Varese e Varesina, ma alla fine a prendersi i tre punti sono le Fenici, che vincono 1-0 grazie alla rete fortunosa di Gasparri – cross da sinistra che si insacca sul secondo palo – ma anche alla solidità della difesa, che è riuscita a non concedere gol ad un Varese che ha mostrato buone cose ma che lascia il terreno di Masnago a bocca asciutta.

Purtroppo, a mettere tutti d’accordo senza accontentare nessuno, è stato l’arbitraggio del signor Totaro di Lecce che nel primo tempo ha fischiato poco e male facendo innervosire la gara e accorciando senza perché i recuperi. Nella ripresa ha ammonito a caso, colpendo per due volte il centrocampista della Varesina Gomis, espulso per due cartellini gialli poco comprensibili. Anche il Varese ha da che recriminare, su tutte l’annullamento del gol dell’1-1 a Ferrario nel recupero per un presunto fallo di mano.

In classifica la Varesina si ritrova al terzo posto a quota 38 punti, pari merito con Arconatese e Casatese, mentre il Varese paga caro i risultati degli altri campi, con le vittorie di Real Calepina, Desenzano e Breno che muovono la classifica in zona salvezza e fanno fare qualche passo indietro ai biancorossi, che la prossima settimana avranno un’altra importante sfida salvezza in Val Camonica contro il Breno, vittorioso oggi e distante una sola lunghezza.

FISCHIO D’INIZIO

Atmosfera speciale al “Franco Ossola” per la gara che mette di fronte Varese e Varesina, con le fenici che si presentano a Masnago forti del quarto posto in classifica e di una striscia aperta di tre vittorie. I biancorossi sono imbattuti e non subiscono gol da tre giornate, ma il quartultimo posto in classifica non può far stare tranquilli i ragazzi di mister De Paola, che hanno bisogno di altri punti per la corsa salvezza. Mister Marco Spilli recupera dall’infortunio alla caviglia capitan Claudio Poesio – autore di una tripletta nel 4-1 dell’andata a Vengono Superiore – e lo schiera da primo minuto a centrocampo, mentre in attacco la punta centrale è Tedesco, supportato da Sali, Malvestio e Gasparri. Per i biancorossi il modulo è 3-5-2 con il 2005 Baldaro confermato in difesa al fianco di Monticone e Parpinel, in mediana c’è Gazo, in avanti torna dal primo minuto bomber Ferrario, supportato da Candido e con Rossini che torna sulla linea dei centrocampisti. Prima del fischio d’inizio il minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria.

PRIMO TEMPO

Primi minuti veloci, poi qualche fallo di troppo a rallentare la gara e il ritmo delle due squadre, ma la prima squadra a costruire occasioni è il Varese: al 13′ il colpo di testa di Ferrario su cross di Pastore da sinistra che esce non di molto; un minuto dopo il traversone di Foschiani è perfetto per Pastore, che stacca bene ma di testa non colpisce bene sprecando una ghiotta occasione. Il numero 11 biancorosso prova a rifarsi al 23′ con un destro a giro, ma alla fine il gol lo trova la Varesina al 24′ con un cross di Gasparri da sinistra che attraversa l’area senza deviazioni e si insacca sul secondo palo. La reazione del Varese è rabbiosa e porta subito a un paio di opportunità da gol: prima Basti deve parare con un gran volo un tiro dai 30 metri di Monticone diretto all’incrocio dei pali, poi il forcing crea scompiglio in area, con l’arbitro che lascia correre un contatto sospetto tra Malvestio e Parpinel. Il portiere della Varesina viene chiamato in causa ancora sulla punizione dalla trequarti di Candido, che respinge in tuffo con i pugni, e poi dal diagonale volante di Ferrario, parato a mano aperta sulla sua destra. La gara si innervosisce, i toni si alzano e il direttore di gara ammonisce Malvestio e Monticone dopo un confronto acceso a più teste. Il Varese continua a spingere, si sbilancia e al 45′ Poesio avrebbe la palla del raddoppio, ma spreca calciando addosso a Moleri. Alla fine del primo tempo, dopo 1′ di recupero, il Varese è visibilmente nervoso, sia per lo scarso recupero concesso, sia per un risultato che li vede sotto senza demeriti.

SECONDO TEMPO

La Varesina parte meglio nella ripresa e al 5′ va vicina al gol con il colpo di testa di Bernardi su calcio d’angolo che, complice una deviazione, spiazza Moleri ma sulla linea di porta è piazzato Rossini per respingere. Il Varese invece non riesce a essere ficcante come nel primo tempo e nonostante qualche azione d’attacco insistita, non crea pericoli a Basti, come al 14′ quando il tiro-cross di Pastore da sinistra esce di poco senza trovare deviazioni. Con il passare dei minuti però la Varesina difende con più ordine e gestisce bene i tempi della gara, togliendo continuità all’attacco biancorosso. Quando Monticone e compagni sembrano aver perso la spinta buona, al 37′ le fenici rimangono in 10 per l’espulsione di Gomis, comminata per una doppia ammonizione molto severa. Il Varese si lancia subito in avanti ma Ferrario calcia fuori al volo al 39′ il cross di Candido. Nei 3′ di recupero – anche questa volta apparsi pochi dopo le tante emozioni – il Varese troverebbe il gol con Ferrario, ma l’arbitro annulla per un tocco di mano dell’attaccante tra le proteste. Sul lancio di Parpinel l’ultimo brivido lo regala Basti, che si fa sfuggire il pallone in presa alta, ma la sua difesa lo aiuta ad allontanare, respingendo anche l’ultimo assalto dei biancorossi e prendendosi i tre punti.

TABELLINO