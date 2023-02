Il varesino Weilun Zhao vola nello Utah con i migliori giovani del basket mondiale

È uno dei talenti più interessanti della sua età, almeno in Italia, e ha già avuto l’occasione di esordire lo scorso anno in Serie A con la Openjobmetis nonostante sia un classe 2005. Oggi Weilun Zhao, origini cinesi e natali a Prato ma cresciuto (sul campo e nella vita) a Varese ha ricevuto una convocazione di quelle che possono cambiare una carriera.

Il playmaker, quest’anno impegnato a livello senior con in Campus in Serie B, è stato infatti chiamato a disputare il Basketball Without Borders Global Camp, un appuntamento organizzato in tandem dalla FIBA (la federazione mondiale del basket) e dalla NBA che si terrà tra il 17 e il 19 febbraio a Salt Lake City. Non una circostanza qualunque perché in quelle date nella città dello Utah si disputerà anche l’All Star Weekend della NBA, momento di festa e spettacolo di rilevanza planetaria.

Zhao fa parte di un gruppo di 40 giovani giocatori provenienti da 27 Paesi da tutto il mondo: il programma prevede una serie di allenamenti tecnici agli ordini di coach NBA e dell’area FIBA, di prove d’abilità e di sedute per il potenziamento fisico. Il tutto completato con alcune partite-vetrina a ranghi misti, con la speranza di assistere anche all’All Star Game. In passato hanno partecipato a eventi BWB anche giocatori che oggi sono star mondiali come Joel Embiid (Camerun), Lauri Markkanen (Finlandia), Josh Giddey (Australia).

Il giocatore varesino parteciperà alla rassegna come rappresentante della Cina (non ci sono italiani in lista): Zhao infatti ha la cittadinanza del Paese d’origine e otterrà quella italiana solo al compimento dei 18 anni. Essendo un giocatore formato nella nostra nazione, può ovviamente giocare da italiano in campionato mentre a livello internazionale non è mai stato convocato per una nazionale: al momento l’unica opzione è la Cina che ha già espresso interesse verso di lui.

«Siamo davvero molto contenti della convocazione ricevuta da Weilun per Salt Lake City» spiega Matteo Jemoli, che segue insieme a Max Ferraiuolo le operazioni manageriali di Varese Basketball, ovvero l’accordo tra Pallacanestro Varese e Robur et Fides sotto le cui insegne Zhao gioca in maglia Campus. «Il giocatore si merita di avere una opportunità simile, perché si allena duramente e con costanza sia con la squadra di Serie B sia con la Openjobmetis, sia anche a livello individuale. Sarà una tappa importante per il suo progresso personale ma anche una bella vetrina per la nostra società di cui Zhao è in qualche modo ambasciatore».