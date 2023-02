Vargas tesse le lodi della sua Pro Patria: “Tutti sanno di poter essere importanti”

VARGAS 1 «I ragazzi oggi hanno fatto una buona partita, era molto importante perché sapevamo che la gara di oggi ci avrebbe detto tante cose sulla crescita del gruppo, sulle nostre qualità e su dove possiamo arrivare. Ogni ragazzo, dal primo all’ultimo di quelli entrati in campo, ha interpretato la gara nella maniera giusta, mostrando un atteggiamento aggressivo sul campo e facendo giocare a loro una partita scomoda. Ci siamo abbassati per ripartire con delle palle dietro la linea difensiva, per farlo c’è voluta tanta corsa. Penso che per quello che si è visto oggi in campo il risultato è giusto».

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria Vicenza 2 a 0 4 di 37

VARGAS 2 «Siamo stati bravi a vincere le seconde palle, come è successo anche oggi da queste situazioni possono nascere situazioni pericolose. I giocatori hanno interpretato bene la gara, sono contento per loro. Vezzoni sta giocando mezzala data la situazione di emergenza, dal momento che Nicco è infortunato È un giocatore importante e intelligente, che può fare entrambi i ruoli (mezzala e ala) dispiace che l’espulsione (di Saporetti) che abbiamo subito contro il Padova sono stato costretto a cambiarlo.».

VARGAS 3 «Il campionato è durissimo e lunghissimo, noi proviamo a fare giocare tutti quando c’è bisogno. Oggi penso che abbiamo fatto una grande gara e sono contento di chi entra perché riesce sempre a dare qualcosa in più, cambiando le partite in maniera positiva. Questo è l’atteggiamento del gruppo, molto forte e molto coeso. Come allenatore è semplice gestirli, si vede dagli allenamenti che hanno tutto, sono positivi e nessuno tiene il muso lungo quando rimane in panchina, perché tutti sanno di avere la possibilità di essere importanti per la squadra».

VARGAS 4 «Quali sono le mie impressioni sulle condizioni di Lombardoni e Brignoli? Aspettiamo martedì prima per avere i responsi, non sono un medico per dare subito un giudizio, è ancora troppo presto».

PIU 1 «Per un attaccante il gol è tutto, farne due consecutivi mi rende felicissimo. Un discorso che vale anche per la squadra: sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra forte ma siamo riusciti a fare tre vittorie di fila in una settimana: bottino pieno. Adesso dobbiamo continuare a fare così».

PIU 2 «Cerco sempre di lavorare per la squadra, il gol è una conseguenza. Per un attaccante non segnare significa vedere tutto buio e gli ultimi mesi sono stati difficili, però con l’allenamento e la costanza i risultati alla fine arrivano e sono contento. L’episodio con Ierardi era rigore? Io ero a terra e non ho capito nulla di ciò che è successo: ho preso una botta, sono rimasto a terra e ho sentito fischiare. Non so quindi bene cosa sia successo con l’arbitro, so che io avevo toccato la palla prima della botta, credo che l’arbitro avrebbe comunque potuto lasciare continuare l’azione senza fischiare niente».

PIU 3 «Entrato a freddo per il risentimento di Castelli? Quando ci si allena bene e si lavora per la squadra alla fine i risultati arrivano, il merito è anche della squadra che mi ha fatto sentire importante anche se non dovevo giocare dall’inizio. L’esultanza? Ho visto Rushford allo United fare così e mi è piaciuta: anche lui ha avuto un periodo in cui ha segnato poco e veniva criticato. Penso che la testa sia tutto, magari in questo ultimo periodo non sono stato concentrato al massimo ma non bastano le qualità nel calcio: ci vuole la testa».

LA CLASSIFICA

Pro Sesto 46; Pordenone 45; Feralpisalò 44; AURORA PRO PATRIA 42, Lecco 42; Vicenza 41; Renate 39; Arzignano 38; Novara 37, Juventus Next Gen 37; Albinoleffe 34, Pro Vercelli 34, Padova 34; Trento 33; Virtus Verona 31; Sangiuliano 30, Mantova 30; Pergolettese 29; Piacenza 23; Triestina 19

RIVIVI LA DIRETTA