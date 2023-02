Il video della canzone di Madame a Sanremo è stato girato nella villa di Casorate Sempione

Un altro video musicale girato in provincia di Varese. Dopo quello di Leo Gassman girato al Circolo The Family di Albizzate, questa volta è Madame a scegliere una location del Varesotto per il suo ultimo video. Le riprese per il videoclip della canzone presentata al Festival di Sanremo 2023, Il bene e il male, sono state fatte nella storica e avveniristica villa di Casorate Sempione.

Più volta scelta come set cinematografico, solo qualche mese fa ne scrivevamo qui, questa volta è stata scelta per il video diretto da Martina Pastori e dove la villa viene inquadrata sia all’esterno che all’interno, mostrando bellezze e particolarità. La villa di Casorate Sempione è del 1974, firmata dell’ingegner Licinio Rossi di Bolladello.

Da ricordare, anche un altro video girato in provincia di Varese negli ultimi tempi e di un’altra cantante in gara proprio in questi giorni al Festival di Sanremo: quello di Ariete. Alcune immagini del suo ultimo video sono state girate in Viale Europa: si tratta di alcuni frammenti di immagine che non rendono riconoscibile la location, ma anche in questo caso Varese è stata scelta come set.