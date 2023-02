A Villa Cagnola il seminario della Provincia di Varese “Its Academy, Un potere tra formazione e lavoro”

Due giorni di formazione dedicata alle le Fondazioni Its, evento per i docenti tutor per l’orientamento con il Tavolo Unico Scuola Formazione e Lavoro

Appuntamento per i docenti tutor per l’orientamento con il Tavolo Unico Scuola Formazione e Lavoro, del quale la Provincia è ente capofila, per una due giorni di formazione dedicata alle le Fondazioni Its. Il progetto si chiama “Its Academy: Un potere tra formazione e lavoro” e consiste in una formazione residenziale sugli Its rivolta prevalentemente ai docenti referenti dell’orientamento in uscita e ai referenti Pcto.

I seminari, organizzati e finanziati interamente dagli ITS della nostra provincia, prevedono momenti teorici a cura di relatori d’eccellenza, come Andrea Martone, Direttore del Centro Strategic Management e Family Business della LIUC Business School, nonché i saluti istituzionali da parte di Provincia, Ufficio Scolastico Territoriale e Camera di Commercio Varese.

Seguiranno laboratori e workshop, con l’obiettivo di fornire ai docenti informazioni specifiche e dettagliate in merito alle Fondazioni ITS, alle figure professionali che ambiscono a formare e al dialogo con le imprese e alla connessione col territorio.

La formazione terziaria e la transizione scuola-lavoro saranno tra i temi principali e, a seguire, sarà possibile conoscere ogni Fondazione ITS presente sul territorio grazie a incontri dedicati, nei quali i docenti potranno anche sperimentare le modalità di formazione degli ITS.

Nella nostra provincia ci sono sei Fondazioni distribuite sul territorio: la connessione tra formazione e lavoro è molto forte e, infatti, le figure professionali degli ITS sono sempre più richieste dal mercato del lavoro locale, ma anche a livello nazionale ed europeo.

La formazione si terrà mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio 2023, presso la Villa Cagnola di Gazzada Schianno, in via Cagnola, 21. Giacomo Mazzarino, Dirigente di Camera di Commercio Varese, sarà il moderatore di entrambe le giornate formative.