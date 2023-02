E vissero tutti felici e contenti è lo spettacolo di burattini in scena a Besozzo

I burattini di Daniele Cortesi in scena domenica 12 febbraio alle 16.30 per la rassegna “Vengo Anch’io – Fiabe e storie a Teatro”, dedicata a bambini e famiglie

Al Teatro Duse di Besozzo uno spettacolo che inizia dalla fine “E vissero tutti felici e contenti”, con i burattini di Daniele Cortesi in scena domenica 12 febbraio, alle ore 16.30 per la rassegna “Vengo Anch’io – Fiabe e storie a Teatro”, dedicata a bambini e famiglie.

Lo spettacolo racconta la storia di due innamorati il cui amore viene contrastato da un arrogante principe. In soccorso dei due sventurati verrà Gioppino Zuccalunga che, aiutato e sostenuto dalla partecipazione attiva e calorosa dei bambini, riuscirà a punire il cattivo, ma anche una strega ed il suo lupo parlante.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: bibliotecabesozzo@gmail.com.

Prevendita presso Musical Box (via XXV Aprile, 58, Besozzo) – tel 0332 770479

Ingresso: 7€

Il Teatro Duse è in via Eleonora Duse 12 a Besozzo.