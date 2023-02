I voti di Varese-Varesina: gioia soffocata per Ferrario, la buona sorte premia Gasparri

VARESE – VARESINA 0-1, I VOTI

VARESE

MOLERI 5,5: Parate non ne compie, ma non sembra troppo reattivo sul tiro-cross di Gasparri che decide la gara

BALDARO 6: Tedesco gli dà per centimetri ed esperienza, ma lui se la cava bene quasi sempre. Lascia il campo zoppicante, da vero guerriero

MONTICONE 6,5: Tanta personalità in difesa, ci prova anche in attacco ma Basti compie una gran parata su di lui

PARPINEL 6,5: Attento e preciso negli interventi, salva nel secondo tempo su Tedesco con una bella diagonale

FOSCHIANI 5,5: Tante corse sulla fascia, ma oggi serviva molta più convinzione nei cross e in generale nelle scelte d’attacco

Scarpa 5: Entra e un minuto dopo si becca l’ammonizione. Non si ricordano spunti particolarmente incisivi

MECCA 5,5: Gara di sostanza ma di pochi spunti offensivi. Tanta corsa che però non paga

Berra 5: Pochissimi palloni toccati, non si vede quasi mai

GAZO 6,5: Davanti alla difesa è la solita diga, nella costruzione del gioco manca un po’ di precisione

ROSSINI 6: Tantissimi i palloni giocati, con esperienza e coraggio. Gli manca l’ultimo passaggio

PASTORE 6,5: Solita prestazione generosa, si adatta anche oggi in fascia ma alla fine gli manca lucidità

CANDIDO 6: Diverse giocate intelligenti e belle, anche a lui manca l’acuto sottoporta

FERRARIO 6: Dopo l’infortunio gioca bene ma si vede che gli manca ancora qualcosa per essere al massimo della forma. Lo spunto giusto lo troverebbe nel finale, ma l’arbitro gli annulla il gol per un presunto tocco di mano

VARESINA

BASTI 6,5: Ha ragione Spilli a schierarlo dal primo minuto, lui ripaga con una prestazione di ottimo livello e parate importanti

ZEFI 6: Soffre il giusto contro Pastore, che è un attaccante travestito da esterno

GREGOV 6: Qualche passaggio a vuoto, ma quando serve risponde presente

BERNARDI 6,5: È il punto fermo della retroguardia rossoblù, sempre attento

SCHIEPPATI 6: Tantissima corsa e inserimenti pericolosi, dietro concede qualcosa

GOMIS 6: Un’espulsione, la seconda di fila, inspiegabile. Si becca due gialli severi e ingenerosi

POESIO 6,5: Stringe i denti, rientra in campo e gioca una gara di grande personalità in mezzo al campo

SALI 6,5: Non molla mai, corre e recupera su tutti i palloni. Dà grinta ai compagni

Trenchev 6: Entra nel finale per dare solidità difensiva e si mette a disposizione della squadra

MALVESTIO 6: Trequartista anomalo, che dà grinta e solidità. Fa bene il suo lavoro ma alla fine si innervosisce

Kate 6: Entra bene e con buon piglio. Aiuta la squadra a difendere il vantaggio

GASPARRI 6,5: A decidere la gara è il suo cross che si insacca. Fortunoso, ma si sa che la buona sorte aiuta gli audaci. In fase difensiva è imprescindibile il suo apporto in copertura su Pastore

Casolla 5,5: Si vede poco in avanti e potrebbe gestire meglio un paio di palloni importanti

TEDESCO 6,5: Grande partita per la punta delle fenici, che fa a sportellate con tutti e lavora tanto per la squadra. Manca un po’ sotto porta, ma i tre punti lo premiano