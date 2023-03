Cambia a Biandronno piazza Corvi che diventa un punto di aggregazione grazie alla rigenerazione urbana

Cambia Piazza Corvi a Cassinetta di Biandronno. Questa pomeriggio, giovedì 2 marzo alle 18.00, il Sindaco Massimo Prorotti ha invitato la popolazione al centro diurno anziani di via Vittorio Veneto 80 per presentare il progetto di rigenerazione urbana.

Un intervento del valore di 495.000 euro finanziato con fondi propri dell’amministrazione comunale ( 60.000 avanzi di bilancio) e con il contributo della Regione Lombardia a fondo perso destinati a interventi di rigenerazione urbana di aree pubbliche prive di valore con lo scopo di un recupero urbano che sia di migliore utilizzo di aree pubbliche.

Il progetto prevede la realizzazione di una zona pedonale pavimentata, di una zona a verde piantumata e una destinata a parcheggi. Il tutto al servizio delle attività commerciali e dei fruitori della nuova piazza come punto di ritrovo e aggregazione. Inoltre è prevista una nuova viabilità all’interno dell’area e di conseguenza è concentrato in un solo punto l’accesso e l’uscita sulla strada provinciale.

Il progetto è ormai definitivo e si procederà con il bando per assegnare i lavori.

Dopo la piazza Cavour antistante il municipio, il comune progetta il rifacimento anche della piazza di Cassinetta. Intanto si chiude la questione dei cedri del Libano che, secondo un progetto preliminare avrebbero dovuto essere abbattuti, piano che il sindaco aveva bloccato in attesa della relazione sullo stato di salute del patrimonio arboreo della piazza. L’agronomo, chiamato nell’agosto scorso per fare la valutazione, ha assicurato che lìalbero è in buone condizioni anche se in una posizione non del tutto ottimale: «Alla luce di questa relazione – assicura il sindaco Porotti – abbiamo deciso di mantenere il cedro perchè non è una minaccia per la collettività».