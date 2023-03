Chiedono contributi per milioni di euro ma i pascoli non esistono, segnalate 88 aziende agricole in Lombardia

Al termine di un procedimento penale per truffa ai danni dello Stato, incardinato presso la Procura della Repubblica di Sondrio, la compagnia della Guardia di Finanza di Menaggio ha segnalato alla Procura Regionale della Corte dei conti un danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dalla Regione Lombardia nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani, nei confronti di 88 aziende agricole.

Le aziende agricole avevano presentato domande uniche di aiuto contenenti dati ideologicamente falsi in merito ai requisiti per poter accedere ai benefici. In particolare, indicavano nelle domande di aiuto una serie di pascolatori “per conto terzi”, cioè pastori che impiegano il proprio bestiame su terreni montani non di loro proprietà per conto di altre aziende agricole.

Tuttavia, i militari della Guardia di Finanza hanno acquisito informazioni dai pascolatori, i quali hanno dichiarato di non aver mai pascolato i propri animali presso i terreni indicati nelle domande di aiuto e di non conoscere le aziende agricole che avevano ricevuto i contributi.

La Guardia di Finanza ha lavorato in costante coordinamento con la Procura Regionale della Corte dei conti per la Lombardia, permettendo la messa in mora e la redazione di inviti a dedurre nei confronti di tutte le 88 aziende agricole risultate beneficiarie dei contributi. Al momento, è stato effettuato il sequestro conservativo di 306.674,74 euro nei confronti di una prima azienda e il recupero di 106.933,51 euro tramite compensazione spontanea nei confronti di ulteriori cinque aziende.

Due aziende agricole aventi le sedi a Bergamo e Mantova sono state condannate a versare gli importi indebitamente percepiti all’ente danneggiato, la Regione Lombardia. La Corte ha dichiarato che i rappresentanti legali delle aziende agricole hanno agito con dolo e che la prescrizione del danno erariale, in quanto occultato dolosamente, è da far partire dal momento della sua scoperta. L’occultamento doloso, collocando il dies a quo della prescrizione al mese di aprile 2021, permetterà di procedere al recupero di tutte le somme indebitamente percepite dalle aziende agricole. Tuttavia, nel frattempo, le aziende agricole hanno visto archiviate le loro posizioni nell’ambito del procedimento penale per decorsa prescrizione.