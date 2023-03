Comuni Ricicloni, Rescaldina premiata per il quinto anno consecutivo: “Vogliamo migliorare ancora”

C’è anche Rescaldina tra gli otto Comuni Ricicloni del Legnanese premiati durante l’Ecoforum Rifiuti Lombardia organizzato da Legambiente Lombardia in collaborazione con l’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di Arpa Lombardia, dove il Cigno Verde ha consegnato i riconoscimenti ai 308 comuni lombardi “rifiuti free” in base dati relativi al 2021 forniti dal sistema O.R.S.O di Arpa Lombardia, l’applicativo attraverso il quale, con la collaborazione di province, comuni e imprese che devono presentare il modello unico di dichiarazione ambientale, vengono raccolti, elaborati e pubblicati i dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Lombardia.

Il criterio adottato da Legambiente per individuare i Comuni Ricicloni si basa sulla frazione indifferenziata dei rifiuti, ovvero il secco non riciclabile: per entrare in graduatoria ai comuni viene infatti richiesto non solo di raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, ma anche un conferimento complessivamente non superiore ai 75 chilogrammi per abitanti all’anno. Nella città metropolitana di Milano, che comprende complessivamente 133 comuni e supera i 3 milioni di abitanti, la percentuale di raccolta differenziata nel 2021 si è attestata al 68,5% – in leggera flessione rispetto al 68,9% dello scorso anno – e i “Comuni Ricicloni” sono stati in tutto 44 – uno in più del 2021 -, pari al 33,08% del totale. Tra questi c’è Rescaldina, dove la percentuale di rifiuti differenziati sul totale è arrivata all’86%, con 60,5 chilogrammi l’anno di rifiuto indifferenziato prodotti in media da ciascun abitante, in leggero rialzo rispetto ai 54,8 del 2020.

«Sapevamo di essere un Comune Riciclone dallo scorso luglio quando eravamo già stati premiati a Roma nell’edizione nazionale – sottolinea il consigliere delegato all’igiene urbana Daniel Schiesaro -. Questo è il quinto anno consecutivo che il nostro Comune viene premiato sia a livello nazionale che regionale. Dal 2017 ad oggi molti passi sono stati fatti, ma vogliamo migliorare ancora insieme a tutti i cittadini rescaldinesi, che continuano quotidianamente ad impegnarsi nella raccolta differenziata. Un ringraziamento speciale va anche all’ing. Adriana Coppini e a tutto l’ufficio tecnico comunale che, tra tante difficoltà, riesce a gestire al meglio i numerosi e complicati servizi ambientali».

«Il nostro Comune ha fatto negli ultimi anni passi da gigante nel miglioramento del servizio e nella gestione dei rifiuti, tanto da diventare un punto di riferimento per il territorio – aggiunge il sindaco Gilles Ielo -. Questo ennesimo riconoscimento ci gratifica, ma allo stesso tempo ci obbliga a continuare a migliorarci. A dicembre 2021 è iniziata la nuova gestione del servizio da parte della società Aemme Linea Ambiente e nel 2022 abbiamo registrato dei dati in ulteriore miglioramento. A gennaio 2023 sono entrate in vigore ulteriori novità nella gestione dei servizi che, dopo un periodo iniziale di normale assestamento, siamo sicuri aiuteranno nel tempo a migliorare ancora la qualità della nostra raccolta differenziata. Ringrazio ancora una volta tutti i cittadini che si impegnano, con piccoli gesti quotidiani, nella raccolta differenziata. L’amministrazione continuerà su questa strada, promuovendo percorsi di formazione e sensibilizzazione ambientale e sanzionando chi non rispetta le regole».