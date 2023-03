Gli studenti del Ferraris di Varese, del Candiani e del Tosi di Busto e dello IAL di Saronno sul treno della memoria

Ci saranno anche 60 tra studenti e docenti della provincia di Varese sui 12 pullman organizzati da Cgil, Cisl, Uil per il Viaggio della Memoria.

La partenza è prevista per domani, venerdì 24 marzo e saranno coinvolti circa 550 studenti, lavoratori e pensionati lombardi in visita al campo di concentramento di Mauthausen, organizzato dal Comitato In Treno per la Memoria di cui fanno parte Cgil, Cisl, Uil Lombardia.

Gli studenti sono 48 e provengono da quattro diversi istituti scolastici della provincia: Liceo Scientifico Ferraris di Varese, Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio, Istituto tecnico Tosi di Busto Arsizio, Istituto IAL di Saronno.

«L’esperienza dei questi viaggi – si legge nella nota di presentazione – serve a rinnovare ogni anno il nostro impegno a mantenere viva la memoria, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Inoltre, quest’anno si celebra una ricorrenza particolarmente sentita per le Organizzazioni Sindacali: l’ottantesimo anniversario delle deportazioni operaie dopo gli scioperi del 1943. Centinaia di lavoratori lombardi furono deportati in seguito alla loro partecipazione a questi scioperi proprio a Mauthausen, che anche per questo motivo è stata scelta come meta del viaggio. Tra questi, anche tutta la Commissione Interna della “Ercole Comerio” di Busto Arsizio visse il medesimo destino: proprio le rappresentanze sindacali di questa azienda hanno coinvolto in diversi progetti e lavori sulla memoria molti studenti della zona e quattro di questi parteciperanno al viaggio».

Quest’anno il Comitato si è avvalso della collaborazione degli istituti storici lombardi affiliati all’Istituto nazionale Ferruccio Parri per la preparazione e la realizzazione del percorso formativo. Durante il corso dell’anno si è tenuto un ciclo di formazione per insegnanti, sindacalisti, delegati incaricati di seguire le scuole insieme agli storici degli istituti. Per la provincia di Varese questo progetto ha visto coinvolte una classe quarta del Liceo scientifico “Ferraris” di Varese e una quarta dello IAL di Saronno.