I giovani del Bu Do Kan di Busto Arsizio hanno fatto l’esordio internazionale

Luca Landini, Silvia Bonacorsi, Rocco Tandurella, Petra Grasselli, Sofia Bonacorsi e Alex Tassoni hanno ottimamente rappresentato il Bu Do Kan alla 6° Edizione della “Heart Cup – Goodwill Internationsl Karate Championship” che si è svolta al Palacicogna di Ponzano Veneto il sabato 4 e domenica 5 marzo.

Organizzata dalla Società Renbukan Treviso, ha visto la partecipazione di 900 atleti provenienti da 7 diverse nazioni che si sono affrontati in gare di kata (forma) e kumite (combattimento). Una gara ricorrente, con cadenza biennale, giunta alla 6° Edizione, molto sentita in quanto occasione di confronto aperto e di alto livello tra atleti di ogni età e grado.

I ragazzi del Maestro Gazich, guidati dal coach Andrea Grasselli, hanno tenuto alta la bandiera del Bu Do Kan e della città di Busto Arsizio salendo per ben tre volte sul podio.

Silvia Bonacorsi (1999, cintura nera 3° Dan) si é classificata al 3° posto nel kumite individuale nei Seniores – 60kg., una categoria non facile – con atlete dai 22 ai 35 anni, alcune delle quali con esperienza consolidata in campo nazionale e internazionale.

Terzo posto nel kumite anche per Rocco Tandurella (2003 , cintura nera 1° Dan) nella categoria juniores – 75 kg.; ed infine uno splendido argento sempre nel kumite – cat.juniores -55 kg. Per Sofia Bonacorsi (2005 , cintura nera 1° Dan) , sorella di Silvia, che, alla soglia della semifinale, ha sfiorato il podio anche nel kata attestandosi al 5° posto.

Buone le prestazioni di Alex Tassoni (2005 – cintura nera 1° Dan) nel kumite speranze- -65 kg e di Luca Landini (1997 – cintuta nera 2° Dan) e Petra Grasselli (2004 . Cintura nera 1° Dan) nel kata.

«Un buon banco di prova per questi atleti – ha detto il maestro Gazich, Direttore Tecnico del Bu Do Kan – perché questa competizione, aperta ad altre nazioni, ha dato modo agli atleti di fare esperienza, di crescere, di imparare e sicuramente di migliorare. Sono tutti atleti che, assieme a tanti altri più giovani, hanno intrapreso la strada dell’agonismo e, senza riserve, si stanno impegnando con determinazione per mantenere sempre alto il loro livello in ogni competizione. Ora c’è molto lavoro da fare in vista dei Campionati Italiani Assoluti di karate che si svolgeranno il 3-4 giugno, proprio a Busto Arsizio, città Europea dello Sport 2023, organizzati dalla nostra Società Sportiva su incarico della F.I.K.T.A.».