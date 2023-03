I Mastini verso Bressanone: obiettivo marcare il punto del 2-0

Secondo atto dei quarti di finale nel campionato della Italian Hockey League: i Mastini, prima testa di serie del tabellone, saranno in pista martedì sera, 7 marzo, dalle 20,30 a Bressanone per provare a “strappare il servizio” ai Falcons e avvicinarsi così alla qualificazione per le semifinali.

I gialloneri hanno segnato il primo punto sabato sera al PalAlbani, con un risultato rotondo (4-1) ma sudando parecchio, più per la tensione accumulata in pista che per ragioni tecniche. La squadra di Deveze, hockeyisticamente parlando, è superiore e più completa del complesso altoatesino, e anche per questo motivo non si esclude che anche Gara2 possa essere dura, fisica e al limite del regolamento.

Intendiamoci: Vanetti e compagni, poco evangelici nella circostanza, non hanno porto l’altra guancia e hanno risposto con forza alle provocazioni avversarie. Attenzione però a non eccedere, specie fuori casa: sarebbe un errore imperdonabile ripetere la valanga di penalità patite in casa (quasi sempre “abbinate” a quelle degli avversari) perché prima di tutto il Varese è chiamato a mostrare la propria superiorità nel gioco.

Il Bressanone di coach Gschliesser può disporre di un’ottima prima linea d’attacco con gli oriundi Cianfrone ed Eruzione affiancati da Bergmeister: uno schieramento con cui i Falcons proveranno a scardinare la difesa giallonera, non impeccabile in Gara1 nonostante un Bertin eccellente e un Perla sempre pronto davanti alla gabbia. Le altre linee saranno più di contenimento con il Varese che può affidarsi a una maggiore caratura tecnica a patto – cosa non accaduta sabato – di essere più concreta al momento di concludere a rete. Vedremo se i rossoblu richiameranno il bravo goalie Oberhammer o si affideranno al vero titolare Rederlechner.

foto R. Gernetti

Di certo l’obiettivo dei Mastini è quello di vincere anche il secondo confronto per accorciare il più possibile una serie dispendiosa, tra viaggi in Alto Adige (a proposito: ci sarà anche qualche tifoso al seguito) e confronti tosti in pista. Vedremo anche quale sarà il metro concesso dai direttori di gara dopo la prova insufficiente di Lottaroli e Piras alla Acinque Ice Arena: questa volta toccherà a Bagozza e Rivis amministrare la partita con l’aiuto dei linesmen Carrito e Mair.

Intanto, nelle altre serie, c’è curiosità per quanto può accadere tra Como e Appiano: i lariani hanno espugnato a sorpresa il ghiaccio dei Pirates costretti ora a scendere in Lombardia quasi obbligati a vincere, per non gettare alle ortiche la bella prima parte di stagione. Gara1 con vittoria interna invece per Caldaro (sul Fiemme) e Pergine (sul Dobbiaco) ma in entrambi i casi i successi sono stati risicati.

IHL – QUARTI DI FINALE PLAYOFF

IL PROGRAMMA (martedì 7 marzo)

Ore 20: Dobbiaco – Pergine (0-1). Ore 20,30: Como – Appiano (1-0); Valdifiemme – Caldaro (0-1); Bressanone – VARESE (0-1).

IL CALENDARIO GIALLONERO

Gara 1 – Mastini Varese vs Falcons Bressanone 4-1 (Piroso, Cianfrone, Franchini, Vanetti, Drolet)

Gara 2 – Falcons Bressanone vs Mastini Varese (martedì 7 marzo, 20,30)

Gara 3 – Mastini Varese vs Falcons Bressanone (giovedì 9 marzo, 20,30)

Ev. Gara 4 – Falcons Bressanone vs Mastini Varese (sabato 11 marzo, 20,00)

Ev. Gara 5 – Mastini Varese vs Falcons Bressanone (martedì 14 marzo, 20,30)