Il cielo di Laveno è iridato: ospiterà i Mondiali di deltaplano nel 2025

Laveno Mombello, le sue montagne e il Lago Maggiore sono da decenni legati a filo doppio a uno sport che ha per “palestra” la natura: il deltaplano. Un rapporto, possibile anche grazie alla presenza dell’area di atterraggio posizionata in località Pradaccio – verso il confine con Cittiglio, per intenderci – che diventerà ancora più stretto nel 2025 quando la cittadina sul Verbano ospiterà addirittura i Campionati del Mondo di questa disciplina.

L’assegnazione della rassegna iridata è stata decisa all’unanimità a Oporto, in Portogallo, dai delegati della Federazione Aeronautica Internazionale che ha approvato una candidatura presentata delle associazioni Delta Club Laveno e Aero Club Lega Piloti, promotori dell’iniziativa. Ma l’evento 2025 sarà preceduto da un’altra grande manifestazione di volo libero, il “Premondiale” che si terrà dall’1 all’8 giugno 2024.

Il Mondiale sarà aperto agli specialisti della Classe Sport e sarà l’apice dell’esperienza organizzativa del Delta Club Laveno, il quale ogni anno porta in città numerosi piloti impegnati nel “Trofeo Valerio Albrizio”. Nel 2023 la competizione si terrà dal 2 al 4 giugno con decolli dal Poggio Sant’Elsa – il punto sul monte Sasso del Ferro dove si trova anche la stazione della funivia – e atterraggi nell’area del Pradaccio: giunto alla 35a edizione l’Albrizio è la gara più longeva del panorama internazionale e attrae partecipanti da tutta Europa oltre che gli esponenti della Nazionale Italiana. Tra essi anche il campione locale Christian Ciech che nel 2022 ha conquistato l’11° titolo italiano di deltaplano, con i colori della Icaro 2000, azienda costruttrice che ha sede a Sangiano. L’edizione 2023 del trofeo sarà quindi particolarmente attesa dai campioni internazionali perché darà la possibilità di misurarsi con il campo di gara che sarà iridato tra due anni.

IL SINDACO: “OCCASIONE STRAORDINARIA” – Tra i primi commenti positivi all’assegnazione del Mondiale ci sono quelli provenienti dal Comune di Laveno Mombello. Il sindaco Luca Santagostino spiega: «Avere qui i Mondali del ’25 e il Premondiale ’24 è una straordinaria occasione di promozione del turismo sportivo sul Lago Maggiore. Luoghi intattti e ancora poco conosciuti che presentano straordinarie opportunità in ambito sportivo, culturale e naturalistico. La nostra amministrazione ha scommesso e scommette sullo sport per il suo valore turistico e sociale, specie tra i giovani».

L’ASSESSORE: VOLO LIBERO, UNA RISORSA – L’assessore allo sport Barbara Sonzogni ha lavorato spalla a spalla con Delta Club e Aero Club Lega Piloti per sostenere la candidatura iridata di Laveno Mombello: «L’assegnazione del Campionato del Mondo rappresenta una importante occasione per un territorio sul quale il volo libero, in deltaplano e parapendio, ha mosso i suoi primi passi più di cinquant’anni fa e che ancora oggi richiama centinaia di appassionati. L’auspicio è che questa disciplina possa rappresentare una preziosa risorsa di sviluppo territoriale come avviene in altre località, anche italiane».

La candidatura avanzata da Delta Club Laveno e Aero Club Lega Piloti è stata sostenuta oltre che dal Comune di Laveno Mombello – in qualità di capofila – anche da quelli di Cittiglio e Sangiano. Numerosi gli enti che hanno collaborato: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comunità Montana Valli del Verbano, Camera di Commercio di Varese, Agenda21 Laghi oltre alle Funivie del Lago Maggiore e alla Icaro 2000 che come detto è azienda leader nella produzione di deltaplani con sede a pochi chilometri dal campo di atterraggio.