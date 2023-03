Il governo dà il via libera alla superstrada Vigevano-Malpensa

Il governo dà il via libera al progetto della superstrada “Vigevano-Malpensa”, il collegamento tra la Lomellina e l’esistente superstrada 336 alle porte di Magenta. Semaforo verde arrivato sabato al termine della Conferenza dei servizi convocata per l’ultimo esame dal commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, il dirigente Anas Eutimio Mucilli.

«Finalmente si è sbloccato l’empasse burocratico sulla realizzazione della Vigevano-Malpensa, un’infrastruttura ritenuta strategica per Regione Lombardia e che il territorio sta attendendo da troppo tempo» commenta Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche. «L’avvio dell’iter del progetto definitivo per il primo stralcio risale infatti al 2009, ma gli intoppi burocratici che a livello ministeriale hanno rallentato le procedure hanno di fatto bloccato l’iter progettuale per oltre 13 anni. Sotto la lente d’ingrandimento c’era il progetto esecutivo dell’ultima Tratta C: ieri finalmente l’iter si è concluso e il prossimo passo sarà l’apertura del bando per realizzare l’opera».

«Una buona notizia – prosegue Terzi – che arriva grazie alla decisa accelerazione impressa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per un’opera che adeguerà e potenzierà la viabilità di connessione all’Aeroporto di Malpensa e migliorerà l’accessibilità veloce all’aerostazione dal bacino Sud-Ovest milanese: un’infrastruttura importante per efficientare il sistema viabilistico di un’ampia porzione di Lombardia anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026».

L’opera è molto sostenuta da Vigevano, ha all’opposto ricevuto parere negativo da Parco del Ticino, Città Metropolitana di Milano (la ex Provincia) ed è osteggiata da molte voci del mondo agricolo, preoccupate per l’impatto sull’area agricola della Bassa magentina e abbiatense, una delle più produttive d’Italia.

Oltre al collegamento Vigevano-Abbiategrasso-A4 è previsto anche un collegamento con la Tangenziale di Milano, aggiuntivo rispetto alla Statale Vigevanese.