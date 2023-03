Il pane che fa bene: dall’Associazione panificatori di Varese e provincia 10mila euro per tre associazioni

Il pane dell’Associazione Panificatori della provincia di Varese non ha solo la classica fragranza di un prodotto appena sfornato ma ha un profumo speciale, quello della solidarietà. Pane e solidarietà è proprio il motto di fornai e fornarine che durante l’anno mettono a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità per fare beneficienza al servizio della comunità.

Ieri, sabato 18 marzo. con una cena al Ristorante Mariuccia di Varese, l’associazione ha consegnato tre assegni per un totale di 10mila euro, fondi raccolti durante le due manifestazione dell’autunno 2022, destinandoli all’associazione Ponte del Sorriso, all’associazione Con Andrea di Gavirate e all’associazione Amici del Centro studi sulla sclerosi multipla dell’Ospedale di Gallarate.

«Un grazie di cuore per i 7000 euro devoluti a Il Ponte del Sorriso – dice la presidente Emanuela Crivellaro – l’incredibile risultato dello stand che l’Associazione Panificatori allestisce proponendo pane, pizza, biscotti e altro ancora in cambio di un contributo, alla festa Un Sorriso per il Ponte, ormai entrata nel cuore di migliaia di persone. L’importo servirà ad acquistare uno specialistico letto operatorio ortopedico pediatrico, prossimo obiettivo de Il Ponte del Sorriso, che consentirà di eseguire interventi delicati su tutti quei bambini che a causa di malformazioni congenite o incidenti gravi, necessitano di operazioni ricostruttive. L’Ospedale Del Ponte vanta un’eccellente Ortopedia Pediatrica».

I 2000 euro consegnati all’Associazione con Andrea di Gavirate verranno usati per aiutare la popolazione di Aleppo a seguito del terremoto, mentre i 1000 euro assegnati all’associazione Amici Centro Sclerosi Multipla di Gallarate saranno utilizzati per sostenere i costi riabilitativi dei malati, frutto di quanto raccolto alla Festa della Zucca di Gavirate.

Alla serata, a cui hanno partecipato più di 50 persone, ha portato un saluto il sindaco Davide Galimberti sottolineando l’importanza dell’impegno dell’Associazione Panificatori per tutto il territorio. Erano presenti anche il presidente provinciale Ambrogio Pagani, il presidente di Varese e zone Mauro Giani e il presidente del Panificatori lombardi Roberto Capello.

«Da oltre 40 anni l’associazione provinciale dei panificatori varesini porta avanti questa bella tradizione di “Pane e solidarietà” – spiega il segretario provinciale Franco Borroni – E’ stata l’occasione per rinnovare il nostro impegno a favore di associazioni come il Ponte del Sorriso che sosteniamo fin dalla sua nascita, l’associazione Con Andrea e gli amici del centro sclerosi multipla di Gallarate, ma anche per ringraziare fornai e fornarine volontari che come noi credono al valore della solidarietà e del volontariato e che sono sempre presenti a questa iniziative. Convinti che se ci fosse pane per tutti e solidarietà per i più sfortunati le cose in questo mondo andrebbero meglio».

A tutti volontari il ringraziamento dell’associazione, un’orchidea e il portachiavi con incise le parole d’ordine della loro mission, “Pane e solidarietà”.