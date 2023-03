Il polo scolastico in via Lazio? “Fondamentale per nuovi spazi adatti e flessibili”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato delle forze di maggioranza di Cassano Magnago (Progetto Cassano 2032, Lista Civica Poliseno-OttavianiSindaco, Fratelli d’Italia) sul progetto del polo 0-6 anni previsto in via Lazio, nella zona Sud della città. La replica s’inserisce in un dibattito aperto già in campagna elettorale 2022

Abbiamo letto sugli organi di stampa che il Partito Democratico di Cassano Magnago ritiene che il nuovo polo scolastico 0-6, progettato dal Comune e finanziato completamente con fondi del PNRR, non sia necessario, visto il calo drammatico delle nascite: il numero dei nuovi nati è sempre più basso e il nuovo polo scolastico 0-6 rischierebbe così di diventare sproporzionato rispetto alla reale richiesta futura.

Al contrario, questo tipo di affermazione appare miope e distante dalle modalità con cui una seria Amministrazione deve programmare e affrontare le sfide del futuro. Per una Città importante come Cassano Magnago, è infatti fondamentale avere servizi educativi efficienti, ottenibili anche grazie alle migliorie delle strutture esistenti e a investimenti finalizzati a realizzare nuovi spazi adatti, flessibili e in grado di accogliere future innovazioni all’interno dei servizi scolastici; insomma, non è pensabile soffermarsi unicamente alle problematiche presenti: al contrario di quanto afferma il Partito Democratico, bisogna progettare e lavorare per rendere la problematica presente un punto di forza del domani.

Inoltre, il Comune di Cassano Magnago non vuole costruire una nuova struttura in più, ma vuole realizzare un progetto che rafforzi il nido comunale e le scuole materne del territorio già presenti, ideando spazi pronti a soddisfare servizi che oggi sono insufficienti; non bisogna, infatti, dimenticare che vi sono numerose famiglie in lista d’attesa al nido comunale, famiglie che non riescono ad accedere ad un servizio fondamentale per la crescita delle generazioni future, perché gli spazi odierni del nido comunale non sono sufficienti a garantire la domanda. Il polo 0-6 verrebbe incontro a queste esigenze; non dimentichiamo che garantire servizi alle famiglie attuali, ampliare l’offerta e creare servizi è il primo passo per sostenere le famiglie anche future e incentivare le nascite. Non è pertanto nemmeno immaginabile, come invece intenderebbe il PD, smettere di investire nei sistemi educativi, in uno dei pilastri che per anni ha contraddistinto la politica educativa cittadina e che può avere effetti sul futuro dell’intera popolazione.

E’ opportuno inoltre, ribadire che per realizzare il nuovo polo 0-6 nessun edificio già esistente verrà abbattuto, contrariamente a quanto pensato e dichiarato dal PD, evidentemente male informato.

Rimaniamo stupiti, infine, quando leggiamo che oggi l’unico polo scolastico davvero utile alla città è quello superiore, perché porterebbe un servizio nuovo che a Cassano Magnago non è mai esistito, offrendo innumerevoli benefici ai nostri giovani. Sembra che il PD non viva con attenzione la Città e poco la conosca nella realtà, dal momento che a Cassano Magnago vi sono già due importanti istituti superiori: Promos e l’Istituto Cavallotti-Wojtyla-Ivan Basso.

Promos è a Cassano Magnago dal 2011 in via G. Marconi, 56 (presso l’ex Colonia Elioterapica) e dal 2012 eroga servizi per l’assolvimento dell’obbligo formativo nell’ambito della riforma del Sistema di istruzione e Formazione Professionale (interamente finanziati da Regione Lombardia e Comunità Europea e quindi Completamente Gratuiti per i ragazzi). Promos è un Centro di Formazione Professionale, frequentato attualmente da 93 ragazzi, accreditato da Regione Lombardia nell’Albo “A” degli Operatori che erogano servizi formativi e per il lavoro, in grado di accompagnare i ragazzi in uscita dal terzo o dal quarto anno verso il mondo del lavoro, favorendone l’inserimento e l’assunzione. Il Centro sostiene giovani ed adulti nel percorso di inserimento e reinserimento professionale, attraverso percorsi gratuiti progettati secondo le esigenze personali del singolo utente e finanziati da Regione Lombardia e Province di Milano e Varese.

Promos assiste le Aziende del territorio per la formazione specialistica e professionalizzante dei propri dipendenti ed è inoltre Centro specializzato nella formazione di persone con disabilità, sia attraverso finanziamenti provinciali specifici, che attraverso percorsi personalizzati sostenuti da Regione Lombardia.

L’Istituto Cavallotti-Wojtyla-Ivan Basso è presente, invece, nella nostra Città dagli anni ’80. Nel 1983, infatti, il gruppo Cavallotti apre a Cassano Magnago l’Istituto Tecnico per Geometri e Ragionieri “K. Wojtyla”, all’interno di un complesso storico-monumentale adiacente al Castello Visconteo. Nel 2009, grazie all’ampliamento degli spazi a disposizione vengono riuniti gli indirizzi di Liceo Linguistico, Geometri e Ragionieri. Nel 2014 nasce il Liceo Scientifico Sportivo, il secondo nella provincia di Varese ed intitolato al nostro concittadino ed ex studente “IVAN BASSO”.

Oggi, l’Istituto è frequentato da 250 studenti, suddivisi per gli indirizzi scolastici presenti: Liceo scientifico sportivo, Liceo linguistico, Istituto economico per l’amministrazione, la finanza e il marketing, Istituto economico per il management dello sport. Sono già iscritti per il prossimo anno oltre 60 studenti. Dall’inizio della sua storia a Cassano si sono diplomati oltre 3.500 studenti.

Affermare che a Cassano non sono mai esistiti istituti superiori è dunque grave ed è come dichiarare che chi frequenta queste Scuole non le stia frequentando, che chi si è diplomato non esiste; svilisce inoltre chi da anni investe in questa scuola, si adopera con fatica a seguire i ragazzi, accompagnandoli e introducendoli nel mondo del lavoro, ma soprattutto nel mondo degli adulti.

Bisogna stare attenti a fare questo tipo di affermazioni, poco rispettose nei confronti dei ragazzi e del personale educativo che dedica la vita intera alla crescita dei giovani.

Noi invece, che viviamo la Città realmente, siamo dell’idea che a queste scuole bisogna stare vicini, sostenerle per generare opportunità di ampliamento di spazi e di nuovi indirizzi, per arricchirne l’offerta scolastica.

Il polo scolastico 0-6, è l’esempio di come si affrontano i problemi. Si tiene conto di tutto, di tutti e si guarda al domani, senza dimenticarsi di nessuno, nemmeno dell’ambiente visto che la struttura sarà NZEB ad impatto energetico quasi zero.

