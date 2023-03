La Openjobmetis vuole la rivincita nella sfida playoff contro Pesaro

I primi due round li ha vinti Pesaro. Magari non in maniera netta, ma il verdetto è stato chiaro tanto in riva all’Adriatico nel match di andata quando in quello di Coppa Italia a Torino, meno di un mese fa. Ora però la Openjobmetis ha una bella possibilità di rivincita: l’anticipo della 21a giornata si gioca nell’arena di Masnago (sabato 11, ore 20,30) davanti a un altro tutto esaurito. E la squadra di Brase ha tutte le intenzioni di strappare due punti che a questo punto della stagione sono pesanti per la rincorsa playoff.

Le due biancorosse sono infatti appaiate a quota 22 punti insieme alla costante Trento e alla coppia in grande ascesa formata da Sassari e Brindisi. Il bello è che questo gruppo è riuscito a creare una “frattura” rispetto alle inseguitrici e a formare un drappello che oggi – dopo cioé due terzi di campionato – sarebbe tutto insieme nel tabellone scudetto. Trattandosi però di basket e non di ciclismo – dove fino a un certo punto si può collaborare – la situazione è destinata a cambiare ogni domenica ed ecco quindi che battere Pesaro darebbe alla OJM una bella spinta in avanti.

L’ultimo turno di Serie A ha lasciato le due squadre in condizioni fisiche e morali differenti: questa volta sta meglio Varese che ha espugnato Napoli anche con una certa sicurezza e si è allenata bene nei giorni scorsi mentre la Carpegna è stata travolta di 30 punti da Brindisi alla Vitrifrigo Arena. Un rovescio che ha portato a una mossa molto pesante sul mercato, perché la Vuelle ha richiamato a Pesaro Austin Daye, figlio di un grande del passato scavoliniano e già giocatore determinante per la salvezza nella sua prima esperienza sull’Adriatico nel 2015-16. Daye però esordirà settimana prossima e in quel ruolo – ala forte – coach Repesa non avrà neppure Vasilis Charalampopoulos: il greco, MVP della sfida di Torino, ha una lesione muscolare e resterà ai box.

Rispetto all’andata, quando Varese si presentò nelle Marche senza Reyes fresco di infortunio, la situazione si è quindi ribaltata: un vantaggio che la Openjobmetis dovrà sfruttare a ogni costo con il nazionale portoricano e con Jaron Johnson che possono sfruttare le loro qualità per aiutare i pivot a vincere la lotta a rimbalzo e per dare ulteriori punti di riferimento offensivo alla squadra di Brase. L’augurio è poi che i biancorossi possano dare maggiore solidità difensiva, quella – almeno – vista nella ripresa di Napoli: contro un’avversaria scafata e di buon talento come Pesaro infatti sarebbe imperdonabile ripetere la prova del primo tempo al PalaBarbuto quando la GeVi ha infilato 62 punti. Da questo punto di vista, sarà importante la guardia di Markel Brown sul bomber pesarese Abdur-Rahkman mentre Ross e De Nicolao non dovranno distrarsi contro Moretti.

Jasmin Repesa, vecchio volpone, potrebbe avere intanto escogitato qualcosa per ridurre l’impatto dell’attacco di Brase: l’uso della zona è una mossa molto probabile, poi starà a Ross e soci affrontarla nel modo migliore, magari riducendo un po’ la frenesia al tiro per non cadere nel tranello. Alla vigilia Tomas Woldetensae spiega giustamente di dover «rimanere concentrati su noi stessi, senza strafare, ed essere compatti anche di fronte agli alti e bassi che vivremo nel corso della partita». Un piano condivisibile che poi andrà rispettato per centrare un obiettivo davvero molto goloso.

DIRETTAVN

