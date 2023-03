L’acqua del lago come rimedio alla siccità, Alfa presenta la sua strategia

Contro l’emergenza idrica c’è una sola risposta: investire. Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, lo sa e per questo sta predisponendo un maxi piano di interventi per fronteggiare l’emergenza nei comuni più colpiti. I progetti di questo intervento sono stati presentati nel corso del convegno dal titolo “La verità viene a galla”, che si è tenuto sabato 18 marzo al Maga di Gallarate.

Il convegno si è aperto con un messaggio del presidente Attilio Fontana che ha spiegato quanto la siccità sia ormai una drammatica emergenza: «Per questo ho chiesto la proroga dello stato di emergenza a tutto il 2023 – ha detto – e credo servano procedure speciali e ci sia l’esigenza di nominare un commissario straordinario».

E proprio la mancanza di pioggia è stato il primo dei tre temi affrontati nel convegno; si è passati poi a parlare della qualità dell’acqua, con un confronto costruttivo tra l’acqua pubblica e quella minerale, per finire ad affrontare l’argomento relativo al binomio salute/idratazione, con un focus sull’endometriosi.

Il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli e il direttore dell’area conduzione Fabio Bandera hanno spiegato nel dettaglio cosa Alfa intenda concretamente fare nei prossimi mesi. Nello specifico per fronteggiare l’emergenza nei comuni più esposti -quelli dell’Alto Varesotto- Alfa ha preparato un piano urgente da quasi 12 milioni di euro. Si tratta di interventi per la realizzazione di interconnessioni tra gli acquedotti o l’allacciamento di nuove fonti nei comuni di Cadegliano Viconago, Cuvio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cuglite Fabiasco, Cuveglio, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Masciago Primo, Montegrino Valtravaglia, Saltrio e Viggiù.

Entro l’avvio di questa stagione estiva Alfa completerà gli interventi in cinque di questi comuni, quelli più a rischio, con investimenti da circa 1 milione di euro. Entro giugno con 194.000 euro Cuasso al Monte avrà una nuova interconnessione tra l’Alpe Tedesco e la sorgente di Arcisate, a Grantola con 250.000 euro verrà realizzato un nuovo impianto di trattamento per un pozzo attualmente in disuso, a Montegrino Valtravaglia sarà impermeabilizzato un serbatoio grazie a 80.000 euro. Serbatoio rimessi a nuovo e interventi sulle connessioni della rete esistente ci saranno anche a Saltrio (140.000 euro) e Viggiù (210.000 euro).

Alfa sta anche procedendo a passi spediti con la riattivazione della “presa a lago” nel Ceresio che permetterà di risolvere le criticità a Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago, Marchirolo, Cugliate Fabiasco e Valganna. Si tratta di un intervento da 6,7 milioni di euro che prevede 12 chilometri di nuovo acquedotto, 6 punti di fornitura comunali e 4 stazioni di rilancio intermedie grazie al quale si potrà garantire l’erogazione sicura a 10,000 persone.

Il lago rappresenta una fonte d’acqua pressoché inesauribile, un serbatoio d’accumulo naturale che garantisce, dopo il trattamento di potabilizzazione, la continuità dell’approvvigionamento idrico durante i mesi più siccitosi.