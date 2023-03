Letizia Moratti ha riunito a San Patrignano gli stati generali della sua lista

Sabato 25 marzo si sono tenuti a San Patrignano gli Stati Generali della Lista Civica Letizia Moratti con la partecipazione di quattro consiglieri regionali eletti in Lombardia, tra cui il gallaratese Luca Ferrazzi, e un centinaio di candidati alle recenti elezioni regionali.

“È stata l’occasione – ha affermato Letizia Moratti – per riflettere su un percorso che abbiamo iniziato e che vogliamo proseguire con al centro i temi affrontati nella nostra campagna elettorale con approfondimenti tematici su una vasta gamma di questioni, tra cui ambiente, sanità, formazione, cultura, attività produttive, professioni, agricoltura, montagna, infrastrutture e trasporti, terzo settore, famiglia, giovani, sicurezza e legalità. Ci confronteremo anche con altre esperienze di liste civiche per creare condizioni di trasformazioni economiche e sociali”.

L’obiettivo degli Stati Generali è stato quello di creare una piattaforma comune sulla base di valori e principi condivisi, non solo all’interno della lista civica, ma anche tra gli alleati e i sostenitori. Durante i lavori, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e scambiarsi idee sulle questioni più importanti per la regione, al fine di sviluppare un programma solido e ambizioso per il futuro.

Uno dei principali temi affrontati è stato l’ambiente e la sostenibilità. La lista civica si è impegnata a promuovere politiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la protezione della biodiversità e la promozione di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, si è discusso di come incentivare la mobilità sostenibile, la riduzione dei rifiuti e la gestione responsabile delle risorse naturali.

Un altro tema importante è stata la sanità. La lista civica si è impegnata a garantire l’accesso universale e gratuito alle cure sanitarie di base, nonché a promuovere politiche per il benessere psicofisico della popolazione.

La formazione e la cultura sono stati anch’essi al centro della discussione. La lista civica ha sottolineato l’importanza dell’istruzione e della formazione per lo sviluppo economico e sociale della regione. Inoltre, si è discusso di come promuovere la cultura e le arti come strumento di crescita e di inclusione sociale.

La lista civica ha anche affrontato la questione dell’attività produttiva, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Si è discusso di come sostenere l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, al fine di migliorare la competitività delle imprese e creare nuove opportunità di lavoro.

Infine, la lista civica ha affrontato la questione della sicurezza e della legalità. Si è discusso di come contrastare la criminalità organizzata e promuovere una cultura della legalità e della trasparenza nella gestione pubblica.