L’installazione per i 100 anni del Conte Panza, i problemi all’ospedale di Saronno e il bilancio di Coinger nel podcast del 23 marzo

Le notizie del podcast di giovedì 23 marzo:

Il primario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di saronno lascia l’incarico. Dal primo maggio andrà a dirigere l’unità dell’asse Rhodense. La decisione mette ulteriormente in crisi la già difficile gestione dell’attività del presidio dell’azienda Valle Olona. Il direttore sanitario Claudio Arici non anticipa soluzioni al momento che sono al vaglio delle direzione regionale del Welfare. Sulla questione interviene il consigliere regionale del PD Samuele Astuti: “Fino a qualche anno fa, il grosso della preoccupazione di tutti noi era soprattutto sul tema della medicina generale o medicina territoriale. Ormai, invece, questa incapacità da parte di Regione Lombardia di gestire il proprio sistema sanitario ha permesso che l’infezione dalla medicina territoriale arrivasse a infettare anche la medicina ospedaliera. Gli esempi sono tanti: sia all’ospedale di Varese, ma ancora di più nei presidi a sud della Provincia. Registriamo una serie di abbandoni veramente pesante e importante sia a Gallarate sia a Busto. Ma quelli più preoccupanti vengono da Saronno. Quattro anni fa, noi del PD presentammo un piano straordinario di investimenti da 50 milioni di euro. Qualcuno si era permesso di dire che era del tutto inopportuno che non esisteva nessun tipo di necessità. Invece ce ne sarebbe stata eccome. Il fatto di aver dimenticato questo ospedale sta portando non solo al presidio stesso ma a tutto il territorio di riferimento e all’intera azienda ospedaliera”.

Il 23 marzo 2023, a cento anni esatti dalla nascita di Giuseppe Panza di Biumo, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano rende omaggio al grande collezionista con l’allestimento di una nuova opera nel parco di Villa Panza: l’installazione dell’artista americano Jene HighstinTwelve Part Vertical Pipe Piece. Anna Bernardini direttrice artistica di villa Panza descrive l’opera : “Single Pipe Piece consiste in un elemento cilindrico in acciaio che attraversa tutta la lunghezza della stanza. L’opera, accolta in un ambiente storico ma neutrale, con pareti bianche e pavimento di pietra grigia, e posizionata a un’altezza che sovrasta di poco lo spettatore, è un’unica linea orizzontale, priva di giunte o sostegni, che, senza soluzione di continuità, sembra scaturire dall’esterno per poi scomparire nel muro, proiettando lo sguardo del visitatore oltre i confini dell’architettura stessa”.

Coinger, la società che gestisce la raccolta rifiuti in un bacino che raduna 900.000 cittadini e circa 46.000 utenze, ha presentato il bilancio dei primi mesi di attività.I ritiri porta a porta sono circa 260.000 a settimana, con 5 milioni di prese teoriche, e circa 900.000 prese mensili. I disservizi, come le mancate prese o le rotture dei bidoni, sono stati lo 0,05%, per un totale di 2.730 segnalazioni, subito gestite e risolte.Il bilancio è stato presentato dall’amministratore Fabrizio Taricco, insieme all’amministratore delegato di Econord, Fabrizio Garbarini.

Dopo i 300 monopattini elettrici arrivano a Varese 50 biciclette elettriche. I nuovi mezzi vanno ad aggiungersi a quelli del servizio di bike sharing comunale. Non ci saranno stalli fissi ma ci saranno 160 rastrelliere virtuali in alcune zone della città individuate con il gestore. Da febbraio 2022 si sono registrati al servizio 8.000 utenti che hanno effettuato circa 140.000 noleggi dei monopattini, 350 al giorno in media. i viaggi in durano 8 minuti con una distanza media di 1,5 km per corsa, spesso in integrazione con il trasporto pubblico, dato che molti noleggi iniziano o terminano in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e delle fermate del bus.

Primo giorno di Ramadan a Varese, che avrà il suo fulcro al centro culturale islamico Omar al Faruk di via Giusti, laterale di viale Borri dove la comunità islamica varesina si riunisce a pregare. Da oggi fino alla fine del Ramadan tra un mese, il luogo di spiritualità musulmana sarà aperto 24 ore su 24 alla preghiera. L’ultimo giorno di Ramadan al tramonto ci sarà la festa della rottura del digiuno, che di solito è organizzata al campo del Vivirolo e che quest’anno sarà il 22 aprile