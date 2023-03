Maccagno diventa meta ideale per il cicloturismo: gli appuntamenti sportivi per il 2023

Dopo essere stato scelto come punto di partenza della 24esima edizione del Trofeo Binda, Maccagno si appresta a diventare una meta irrinunciabile per gli appassionati delle due ruote.

Uno dei primi appuntamenti in programma è la E-BIKE EXPERIENCE, una due giorni di sport tra e-bike, musica e divertimento sui sentieri della valle intorno a Lozzo, frazione di Maccagno. Organizzato dagli Amici di Lozzo, in collaborazione con le realtà operanti sul territorio, l’evento si svolgerà il 25 e 26 marzo. Il giro sui pedali in Veddasca, per il quale i partecipanti potranno scegliere due diversi livelli di difficoltà, si alternerà con momenti conviviali presso il Ristorante Stella Alpina di Lozzo. La sera del sabato, il dj Agly farà girare i piatti fino a tarda notte, con la possibilità di pernottare a prezzi popolari presso l’ostello dei Ribelli della montagna. La mega colazione domenicale preparerà poi i ciclisti al giro di domenica 26, che terminerà con un pranzo in volata.

Ma gli eventi sportivi a Maccagno non si esauriscono qui: l’11 giugno si svolgerà la Gran Forcora Bike, una gara di MTB valida come terza prova del circuito regionale Coppa Lombardia MTB. Il tracciato prevede passaggi spettacolari, come l’attraversamento della diga ENEL del Lago Delio, Monti di Pino, Nove Fontane, Passo Forcora, Monterecchio, Lozzo, Ponte di Piero, Curiglia, Alpe Roccolo, Dumenza e Agra, nel territorio di gestione della Comunità Montana Valli del Verbano. La parte finale della gara riporterà i ciclisti a Maccagno, per un arrivo inedito, molto caratteristico e suggestivo. Mentre la partenza e l’arrivo si svolgeranno presso il Parco delle Feste di Maccagno, che sempre più si sta affermando come sito per la logistica di eventi sportivi del territorio.

«Maccagno prenderà finalmente il suo meritato posto nella scena sportiva del territorio – ha affermato il Presidente della Pro Loco Michele Todisco – grazie alla conformazione naturale della valle, ai servizi di accoglienza diffusi e differenziati e alle proposte sempre più attuali per il turismo sportivo, ci apprestiamo a vivere un’estate di grandi e piccoli eventi che coinvolgeranno la comunità locale così come i turisti internazionali».