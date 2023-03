Mastini debordanti a Pergine: 5-1 giallonero, Varese in finale

I Mastini sono in finale della IHL e affronteranno il Caldaro in una sfida tra le prime due teste di serie della stagione regolare. Il verdetto, per i gialloneri, è di quelli incontestabili: scottato dalla beffa al supplementare il gara2, il Varese stavolta è implacabile, passa 5-1 sulla pista del Pergine e chiude la serie di semifinale sul 3-1.

Serata di grazia per il popolo giallonero, accorso in massa nella cittadina trentina per spingere la squadra di Deveze all’ultimo atto. E se sulle tribune i protagonisti sono i quasi 200 tifosi, sul ghiaccio l’MVP è Gianluca Tilaro. Il 26enne di Conegliano – tra i protagonisti della stagione – sigla due reti, decisive nell’economia della gara.

Gol che arrivano subito, per mettere in chiaro le cose, nel primo terzo. E sul 4-1, fotocopia di martedì scorso, non ci sono esitazioni. Una volta passi, ma questi Mastini non sono fatti per farsi turlupinare due volte in pochi giorni. Di Piroso, Vanetti e Raimondi le altre tre reti in una sera in cui, per una volta, i tre canadesi e Borghi restano a secco: questa squadra ha tante soluzioni e lo ha dimostrato anche in gara 4.

Da sabato 1° aprile quindi, i gialloneri torneranno sul ghiaccio (con il fattore campo a favore) per provare a completare l’opera: il Caldaro vorrà vendicare il KO patito in Coppa Italia ma i Mastini hanno tutto, ma proprio tutto, per andare fino in fondo. Servirà anche la pazienza, la finale è al meglio delle sette. E sarà uno spettacolo.

LA PARTITA

Il portiere trentino Rigoni appare fin da subito in spolvero e respinge i primi assalti dei Mastini, che però sfruttano un’azione personale di Tilaro per andare in vantaggio. Il goalie delle Linci salva però di nuovo su Mazzacane e rassicura i suoi. Lo 0-1 dura fino quasi al 14′, quando cioé Piccinelli trova in profondità ancora Tilaro che affronta Rigoni e lo batte. Come in gara2 però il Pergine reagisce in un battere di ciglia: a segno il neo-acquisto Christian Buono con bordata dalla distanza per l’1-2 che è il parziale del primo terzo.

Al rientro i Mastini controllano con buona attenzione la partita anche se per parecchio tempo il margine di vantaggio resta minimo. Tilaro prova a fare anche l’assistman per Cordiano ma Rigoni replica alla grande; Perla non è da meno e sfodera un tris di interventi sugli attaccanti di casa. E quando l’MVP di serata è fuori insieme a Franza ci pensa Piroso a siglare l’1-3, deviando una conclusione dalla blu di Piccinelli. Il Pergine barcolla e allora Vanetti dà il colpo di grazia correggendo la traiettoria di un disco scagliato da Desauteles.

La rete del capitano giallonero consente al Varese di iniziare sul 4-1 l’ultimo terzo della semifinale ma il punteggio cambia subito, di nuovo a favore dei Mastini. Ci pensa Raimondi dopo meno di 2′ a ribadire in porta un disco tirato da Franchini e respinto dal portiere. Al Pergine servirebbe un miracolo e invece arrivano penalità che lasciano i Mastini anche con due uomini in più: Rigoni e la difesa evitano un passivo peggiore, poi l’onda giallonera si placa. È fatta, è finalissima, è ora di provare a tingere la IHL di giallonero per la prima volta contro un Caldaro che questa categoria l’ha già vinta due volte negli ultimi anni.

PERGINE SAPIENS – MASTINI VARESE 1-5

(1-2; 0-2; 0-1)

MARCATORI: 4.53 Tilaro (V), 13.41 Tilaro (V – Raimondi, Piccinelli), 13.52 Buono (P – Sanvido, Mocellin); 33.26 Piroso (V – Piccinelli, M. Borghi), 35.03 Vanetti (V – Piroso, Desauteles); 41.51 Raimondi (V – Franchini).

PERGINE: Rigoni (Zanella); Franza, Gamper, Ambrosi, Ghizzo, Reffo, Becker; Valorz, Sanvido, Foltin, Flessato, Buono, Bitetto, Meneghini, Villiotti, Mocellin, Andreotti, Marano. All. Ambrosi.

MASTINI: Perla (Mordenti); Schina, Desauteles, Piccinelli, Fanelli, Belloni, E. Mazzacane, Allevato; M. Borghi, Vanetti, Piroso, Drolet, Franchini, M. Mazzacane, Cordiano, Tilaro, Raimondi; P. Borghi, Odoni, Privitera. All. Deveze.

ARBITRI: Piras e Ricco (Carrito e Wiest).

NOTE. Penalità: P 18′, V 12′. Superiorità: P 0-3, V 1-6. Spettatori: 1.200.

IHL – SEMIFINALI

RISULTATI GARA 4 – Appiano – Caldaro 1-3 (serie 1-3); Pergine – Varese 1-5 (serie 1-3)