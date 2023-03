Scontro durissimo tra Cassani e Fontana sull’ospedale unico: “Dal sindaco attacco inopportuno”

La risposta del presidente Attilio Fontana all’uscita del sindaco di Gallarate Andrea Cassani non si fa attendere ed è durissima, segno dell’alta tensione che corre sul tema dell’ospedale unico con il primo cittadino gallaratese, nonché collega e segretario provinciale di partito.

Cassani aveva alzato la voce per chiedere a Fontana e Bertolaso di andare a Gallarate “a metterci la faccia”: «Oggi ho scritto a Fontana, Bertolaso e DG Welfare Pavesi – ha detto il sindaco -, chiedendo loro di venire a Gallarate in commissione sanità a spiegarci le intenzioni sul progetto del nuovo ospedale e le motivazioni che hanno indotto regione Lombardia a rivedere il progetto del luglio scorso» QUI L’INTERVENTO COMPLETO.

La risposta del presidente lombardo non si è fatto attendere: «Leggo oggi sulla stampa varesina una inopportuna intemerata del Sindaco di Gallarate sulla vicenda del progetto del nuovo Ospedale – ha detto Attilio Fontana -. Sono sorpreso che argomenti di natura istituzionale vengano prima offerti al palcoscenico dei media con un attacco infondato alla Regione Lombardia, piuttosto che essere oggetto delle relazioni fra Istituzioni che da sempre collaborano per concretizzare il progetto. Un confronto diretto sarebbe stato più opportuno. Avrei fatto notare al Sindaco come molte delle cose dichiarate alla stampa sono infondate. Avrebbe dovuto prima rileggere gli atti per rinfrescarsi la memoria».

Infatti, ha spiegato Fontana -«in questo lungo iter, sicuramente generato dalle complicazioni del Codice degli appalti, gli uffici regionali hanno sempre ascoltato e accolto tutte le richieste che sono pervenute dal Comune di Gallarate. E, in particolare, ricordo che anche la Vas è stata approvata in sede di segreteria tecnica dai rappresentanti dell’amministrazione comunale il 15 dicembre del ‘22, salvo poi formulare ulteriori (ennesime) osservazioni e richieste alle quali gli uffici regionali stanno cercando di dare risposta. Del comune di Gallarate sono le iniziali richieste di interventi sulla viabilità alle quali abbiamo dato riscontro positivo, mettendo a disposizione 11 milioni di euro, ed ulteriori 10 milioni metteremo a disposizione per queste esigenze aggiuntive».

L’intervento del presidente si conclude con una ulteriore stoccata: «Quindi credo che il Sindaco dovrebbe fare un po’ di autocritica e, soprattutto, dire con chiarezza quali siano i suoi obiettivi, che al momento non sono molto chiari. È necessario che dissolva la nebbia che lo circonda».