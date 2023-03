Un ciclo di concerti per festeggiare i 20 anni di ImmaginArte

Un ciclo di concerti che si concluderà con una giornata finale per il festeggiamento del ventennale dell’Associazione ImmaginArte, con la partecipazione dell’orchestra UKOM diretta da Carlo Taffuri.

In occasione del ventesimo anniversario dell’Associazione ImmaginArte, l’orchestra UKOM (United Kids of Music, già I Piccoli Musici Estensi) diretta da Carlo Taffuri si esibirà in un ciclo di concerti, con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Varese e di numerosi enti in base alla data concertistica.

Gli eventi avranno come protagonisti i quaranta adolescenti componenti l’orchestra, che presenteranno, in un programma indiscutibilmente ambizioso, due grandi opere per orchestra d’archi: le serenate di Dvořak e Čajkovskij.

Gli appuntamenti previsti sono:

11 marzo ore 17.00 Auditorium Conservatorio “G. Verdi” – Como

12 marzo ore 16.00 Cripta del Santuario di S.Antonio di Padova alla Brunella – Varese

18 marzo ore 21.00 Auditorium “Paccagnini” – Castano Primo (MI)

25 marzo ore 18.00 Sala delle Colonne del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” – Milano, in collaborazione con l’associazione “Carano for Children” e Unicef

1° aprile ore 16.30 Salone Estense – Varese

L’orchestra si è esibita in Italia a Varese, Milano, Pavia, Novara, Venezia, Lucca, Firenze, Roma, e, all’estero, a Lugano, Zurigo (Tonhalle), Lucerna (presso il KKL in occasione dell’inaugurazione del prestigioso festival estivo), Parigi (Palazzo dell’UNESCO), Sofia, San Pietroburgo (Cappella Imperiale), Mosca (Sala da concerti Gnesin), Toronto e New York.

Ai quattro concerti seguirà una quinta giornata: il compleanno terminerà con un importante momento di presentazione dei nuovi progetti musicali che partiranno dall’estate 2023. Ci sarà anche l’esibizione dell’orchestra intera (compresi i bambini più giovani) e dei vari gruppi cameristici nati in seno all’orchestra e con vari momenti di confronto e dialogo musicale con vecchi e nuovi amici di ImmaginArte esperti del settore musicale.

Il programma dei primi quattro appuntamenti, volto al coinvolgimento del pubblico e all’esaltazione dei progressi costanti compiuti dai giovani musicisti, sarà così composto:

A. Dvořák, Serenata in mi maggiore per archi, op.22

I. Moderato

II. Tempo di Valse

III. Scherzo: Vivace

IV. Larghetto

V. Finale: Allegro vivace

P.I. Čajkovskij, Serenata in do maggiore per archi, op.48

I. Pezzo in forma di sonatina. Andante non troppo – Allegro moderato

II. Valse. Moderato. Tempo di Valse

III. Elegia. Larghetto elegiaco

IV. Finale (Tema russo). Andante – Allegro con spirito