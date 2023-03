Una casa del sollievo apre al Molina per accompagnare nell’ultimo tratto della vita

Nove stanze per 15 posti letto destinati alle cure palliative e all’accompagnamento nel fine vita. Era stato tra i primi obiettivi che aveva annunciato Carlo Maria Castelletti assumendo la presidente della Fondazione Molina di Varese. Questa mattina, alla presenza di molte autorità tra cui il Presidente della Regione Attilio Fontana e del Sindaco di Varese Davide Galimberti, è stata inaugurata la casa del sollievo, uno spazio al piano terra della casa Buzio.

L’accoglienza nella casa del sollievo vuol dire soprattutto attenzione per la dignità della persona inguaribile accogliendone i bisogni complessi nel fine vita, ma è anche accompagnare i parenti nel momento doloroso. Per questo, nella squadra oltre all’equipe medica diretta dal dottor Alessandro Tognazzi, ci sono tre infermieri oltre alla caposala Debora Leindorf, undici operatori sanitari e una psicologa.

L’accesso alla casa del sollievo avviene quando le condizioni di salute sono compromesse: possono essere ospiti della stessa RSA del Molina oppure assistiti dell’associazione Varese con te che si occupa di cura e supporto al domicilio dei pazienti oncologici. La stretta sinergia vede quindi l’associazione collaborare anche in questa nuova offerta della Fondazione Molina: «Questo per noi è un grande giorno – ha commentato all’inaugurazione Michele Graglia, Presidente di Varese con te – perché è il compimento di un sogno nato più di 30 anni fa. Quando è nata l’associazione l’idea di avere un luogo fisico a cui affiancare l’assistenza domiciliare c’era già. In questa attività il budget e i conti vengono dopo, prima c’è la questione della dignità. E tutti hanno capito questo spirito, aiutandoci per arrivare a questa inaugurazioni. Abbiamo istituito un fondo che permetterà di affrontare, anche a chi non se lo può permettere, la degenza in un posto come questo in modo da non lasciare indietro nessuno».

Al momento dell’inaugurazione il Sindaco di Varese Davide Galimberti ha sottolineato il valore del servizio in favore della collettività: « Grazie per questo bel regalo che viene offerto alla comunità. È la dimostrazione di come la sinergia di due realtà del territorio possa portare a un’opera di interesse pubblico rilevante. È un servizio che aumenta la capacità di cura, integra il sistema pubblico e terzo settore e avvicina ancora di più il Molina alla città» Il sindaco ha poi voluto sottolineare la velocità di esecuzione : « Il 28 novembre 2022 c’è stata la presentazione del progetto e il 25 marzo l’inaugurazione. Un tempo velocissimo per fare bene le cose».

Monsignor Panighetti nel benedire la casa del sollievo ha sottolineato il valore dell’offerta: « Mi sembra che questa casa del sollievo sia una risposta dignitosa e solidaristica per situazioni gravi. È un’interpretazione molto significativa sul tema del fine vita, per dare a tutti un fine vita senza sofferenza o traumi con soluzioni disumanizzanti».

«È una bella giornata perché si ricordano i valori più tipici della nostra città – ha commentato il presidente della Lombardia Fontana – È un momento importante perché si dimostra quella capacità di collaborazione sempre più stretta tra pubblico e privato, volontariato e istituzioni. È una bella giornata che ci impone riflessioni: ci sono cambiamenti che dovremo portare avanti per le RSA rendendoci conto che a fronte di un cambiamento della popolazione e delle malattie bisogna fare cambiamenti anche nei ragionamenti. Dobbiamo fare nuove valutazioni su queste strutture e credo che dovranno necessariamente coinvolgere anche il Ministero. Aggiunto oggi un pezzettino importante e celebriamo ancora una volta il cuore di varese per offrire ai nostri anziani di avere un passaggio delicato».