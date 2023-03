Una settimana di spettacoli per la Giornata della Marionetta a Busto Arsizio

Ogni anno viene individuata una città diversa per celebrare, il 21 marzo, la Giornata mondiale della Marionetta promossa da Unima (Unione internazionale delle Marionette): dopo Maiori, Roma, Grugliasco, Milano, Perugia, Bari, Cividale del Friuli, Parma e Pordenone, nel 2023 tocca a Busto Arsizio. E la città celebra l’evento con una settimana di iniziative dal 21 al 26 marzo e una significativa anteprima il 18 marzo in carcere.

“Essere Unima – Essere umani” il tema della rassegna coordinata dalla Compagnia L’arca di Noe (che aderisce ad Unima) e che propone sei giorni di spettacoli per grandi e piccini, tutti realizzati con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio che ha messo a disposizione dell’iniziativa diversi spazi della città da contagiare con l’amore per il Teatro di figura. A cominciare dalle scuole di ogni ordine e grado, dagli asili di mezza provincia al Liceo Artistico di Busto, passando per le scuole primarie dove diverse compagnie (Il Villaggio in città, C’è un Asino che vola, Ecateatro e L’Arca di Noe ) proporranno laboratori teatrali o di costruzione di marionette e spettacoli, da Pepe e Ciro all’avventura a Sotto il sole d’autunno.

Di seguito il programma delle iniziative aperte al pubblico. La locandina con il calendario completo a questo link.

Sabato 18 marzo – dalle ore 10 alle 12 – Casa Circondariale di Busto Arsizio

LIBERI DENTRO – ANTEPRIMA

Laboratorio in collaborazione con Oblò

Martedì 21 marzo

Ore 18.00 – Sala Conferenze Museo del Tessile

L’APPELLO DELLA FORESTA

Incontro d’apertura della GMM 2023 di UNIMA Italia UNIMA Italia

Intervista a Giorgio Vacchiano, professore associato in gestione e pianificazione forestale presso l’Università Statale di Milano.

Mercoledì 22 marzo

Ore 14 – Liceo Artistico Statale Paolo Candiani

IMPARA L’ARTE E METTILA IN BARACCA

Laboratorio teatrale a cura da Il Villaggio in città – Cooperativa Sociale

Ore 20.45 – Teatro Sociale D. Cajelli – Ridotto Pirandello

ADAGIO

Spettacolo della compagnia Carlos Herrero dedicato ad un pubblico adulto

Ingresso € 10,00

Giovedì 23 marzo

Ore 10- Teatro Sociale D. Cajelli – Ridotto Pirandello

TEATRO SENIOR

Laboratori di animazione burattini con la compagnia Walter Broggini

Solo su prenotazione, iscrizione € 10

Dalle ore 20.30 alle ore 22.30 – Teatro Sociale D. Cajelli – Ridotto Pirandello

BURATTINI E LIS

Laboratorio teatrale inclusivo di manipolazione con interprete Lis a cura delle compagnie C’è un Asino che vola ed Ecateatro

Solo su prenotazione, iscrizione € 10

Ore 21.00 – Teatro Sociale Delia Cajelli – Bistrot

IDEE IN CIRCOLO

Una piazza virtuale in cui incontrare soci e ospiti per discutere di drammaturgia dell’immagine

Venerdì 24 marzo

Ore 15.00 – Foyer del Teatro Sociale Delia Cajelli

MIRAMIBILIA TEATRALI

Inaugurazione della Mostra di Marionette-WunderKammern e micro-WunderKammern di Giusy Barbagiovanni.

La mostra rimarrà aperta dal 24 al 26 marzo

Ore 16 – Molini Marzoli – Sala Tramogge

UNIMA ITALIA INCONTRA IL TEATRO DI FIGURA LOMBARDIA

Un dialogo con compagnie, associazioni e artisti del settore operanti sul territorio.

Ore 18.45 – Teatro Sociale D. Cajelli – Ridotto Pirandello, Scalinata d’ingresso

TRACCE DI UN?SPERIENZA – IL SIMPOSIO#O SI MOSTRA

Quattro preziosi sguardi raccontano, attraverso quattro diverse arti, l’esperienza di Simposio#0 UNIMA Italia.

La mostra rimarrà aperta nei giorni 25 e 26 marzo dalle ore 10.30 alle ore 19,30

Ore 19.15 – Teatro Sociale D. Cajelli – Ridotto Pirandello

RADIO RESISTIAMO – Puntata 1

Ore 20.45 – Teatro S. Anna

UN’ALTRA NOTTE

Spettacolo della Compagnia Ecateatro (Lombardia)

A seguire DIALOGO CON LA MORTE, della compagnia Is Mascareddas (Sardegna) – Entrabi gli spettacoli sono dedicati ad un pubblico adulto.

Ingresso € 10,00

Sabato 25 marzo

Dalle ore 10.30 alle ore 13.00 – Teatro Sociale – Ridotto Pirandello

PER UN TEATRO SOSTENIBILE: COSA POSSIAMO FARE INSIEME?

Un dialogo tra associazioni del settore per capire come affrontare insieme la crisi climatica e le sue conseguenze

Dalle ore 15.30 alle ore 18 – Giardino Quadrato Museo del Tessile

ESSERE UMANI

Performance artistica collettiva realizzata da soc*ìi UNI MA Italia.

Ingresso gratuito

Ore 18.30 – Salone del Giardino Quadrato Museo del Tessile

RADIO RESISTIAMO – Puntata 2

Ore 20.45 – Spazioteatro Alberto Caprioli (Palkettostage)

LEAR E IL SUO MATTO

Spettacolo delle compagnie Walter Broggini e Teatro Invito (Lombardia),dedicato ad un pubblico adulto.

Ingresso €10

Domenica 26 marzo al Teatro Sociale

Ore 15 – Incontro con il Socio Onorario

Ore 17.30 – Premiazione Concorso GMM 2023

Ore 18 C’ERA DUE VOLTE UN RE

Spettacolo della compagnia L’Arca di Noe adatto a tutti, dai 4 anni in su.

Ingresso € 7

Ore 19.15 RADIO RESISTIAMO – Puntata 3

Per maggiori informazioni scrivere a info_arcadinoe@libero.it oppure 349 3281029.