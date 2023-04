Gorla Minore e Maggiore celebrano insieme il 25 Aprile: “I valori di pace e democrazia sono di tutti”

Dopo settimane in cui i media sono stati ingolfati da polemiche e dichiarazioni sulla Festa della Liberazione, messa in discussione e snaturata dai valori fondanti, da due piccoli paesini della valle Olona arriva una lezione di unità e impegno.

Già, perché Gorla Minore e Gorla Maggiore hanno due Amministrazioni comunali non collocabili nella stessa area politica, ma da diversi anni non vengono mai meno all’impegno di una celebrazione unitaria. Fatta per ragioni storiche, certamente, ma perpetuata con entusiasmo e ferma convinzione.

ZAPPAMIGLIO E LANDONI, FIANCO A FIANCO, PER CELEBRARE IL 25 APRILE

Anche oggi, nel 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il sindaco Pietro Zappamiglio e il sindaco Vittorio Landoni si sono messi fianco a fianco presso il cippo di via Garibaldi, sul confine fra i due comuni, e hanno preso parola.

Dal sindaco di Gorla Minore, Vittorio Landoni, sono arrivate parole di condanna alle divisioni viste recentemente, e il rimando a quei valori di pace, democrazia e antifascismo, che hanno rappresentato la lotta partigiana nel passato, una lotta perpetuata da persone di gruppi diversi, ma uniti in nome di ideali universali. Valori che ancora oggi devono essere riferimento di tutti i cittadini nelle loro azioni quotidiane.

Il sindaco di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio, si è rivolto alle nuove generazioni, affinché dalla conoscenza della storia sappiano impegnarsi nel quotidiano, riscoprendo quanto avvenne durante la Liberazione e impegnandosi a guardare con nuovo interesse ai valori che convinsero tanti giovani a fare una scelta di vita e a lottare. Da Zappamiglio, poi, l’invito a ciascuno dei presenti a portare il prossimo anno un amico, un parente, per far sì che le celebrazioni solenni siano arricchite da una più massiccia presenza.

LO SGUARDO ALLE NUOVE GENERAZIONI

In effetti, entrambe le Amministrazioni hanno saputo coinvolgere e valorizzare i più giovani, Gorla Minore con il Consiglio comunale dei ragazzi, che ha presentato un lavoro sulla pace, Gorla Maggiore con un approfondimento degli studenti sulla Costituzione.

L’INAUGURAZIONE DEL MURALES A GORLA MINORE

La celebrazione di Gorla Minore è proseguita con il passaggio del corteo per le vie del paese, che univa Autorità, gruppi politici di maggioranza e opposizione, Anpi, Alpini, le associazioni, che ha seguito le musiche piene di significato scelte dal centro musicale Carlo Ronzoni, e l’arrivo in piazza XXV Aprile.

Lì è stato inaugurato il murales realizzato dai bravissimi studenti del liceo artistico Don Milani di Tradate: un’opera che vuole ricordare gli eventi legati ai giovani uccisi in via Garibaldi il 25 Aprile del 1945, ma che intende inoltre richiamare alla pace, all’inclusione, alla speranza. Un monito e un augurio che saranno evidenti a tutti i gorlesi che lo potranno ammirare nella piazza centrale del paese.

“PARLARE DI RESISTENZA OGGI É ANCORA ATTUALE” SECONDO ANPI

Futuro e Resistenza sono le due parole scelte da Paolo Airoldi, presidente di Anpi Gorla Minore, per riflettere sul significato della Festa della Liberazione oggi. A 78 anni dalle lotte partigiane, ha ancora senso parlare di quei valori che ispirarono tanti giovani a schierarsi e impegnarsi?

Secondo Airoldi sì, e per raccontarlo ai suoi concittadini ha preso in esame gli incontri avvenuti con gli studenti di quinta elementare nelle scuole e il lavoro fatto dai volontari nel raccontare delle Realtà Resistenti, che oggi si impegnano per difendere la tolleranza, la democrazia, l’uguaglianza, contro pregiudizi, violenza e odio.

Esempi concreti per ricordare come oggi, 25 Aprile, sia la festa di tutti, senza divisioni, senza revisionismi storici, fianco a fianco.