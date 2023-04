25 Aprile in valle Olona, tutti gli appuntamenti

(nella foto: la celebrazione congiunta del 25 Aprile di Gorla Minore e Gorla Maggiore)

La celebrazione del 25 Aprile sarà un momento importante in tutti i comuni della valle Olona, con iniziative che coinvolgono la cittadinanza e ricordano la Liberazione dal regime nazi-fascista. Le sezioni Anpi locali hanno collaborato con le Amministrazioni comunali per proporre momenti ricchi di significato e consapevolezza.

MARNATE

Iniziamo dalla più grande novità di questo 2023: il comune di Marnate, che non aveva mai celebrato la ricorrenza del 25 Aprile dà avvio ad un importante cambiamento per la comunità. Previsto domenica 23 aprile un corteo e un momento solenne, al quale il sindaco Elisabetta Galli invita i suoi concittadini a partecipare.

(Le nostre fonti, anche ufficiali, parlano dell’assenza di celebrazioni a Marnate da decenni, ipotizzando da sempre, qualora aveste informazioni diverse sull’immediato dopoguerra vi preghiamo di comunicarcele, ndr)

«L’occasione per la celebrazione del 25 Aprile nasce dalla proposta dell’associazione famiglie dei caduti e dispersi in guerra , in persona del presidente Rocco Anania, marnatese, di effettuare la commemorazione di quest’anno a Marnate – svela Galli – Abbiamo condiviso e organizzato insieme all’associazione suddetta ed a quella degli ex combattenti e reduci, nella convinzione che la memoria ed il rispetto di tutti coloro che sono caduti nel compito di difendere i valori di pace e libertà debba essere celebrata in ogni occasione istituzionale. Solo con il perpetuarsi della memoria possiamo mantenere attuali e vivi gli ideali, augurandoci che pace e libertà vengano perseguiti e divulgati».

CASTELLANZA

A Castellanza un programma denso di appuntamenti per festeggiare il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con un parallelo internazionale che guarda alla Birmania e uno spettacolo sugli operai deportati della Comerio.

OLGIATE OLONA

Momenti solenni e di convivialità, fra i monumenti del paese e Villa Restelli, con musica e la presentazione del libro di Stefano Catone “La Bestia di Bolzano” nel 25 Aprile olgiatese, con uno sguardo attento al futuro, grazie al coinvolgimento delle nuove generazioni.

GORLA MINORE

Il 25 Aprile di Gorla Minore è cominciato dalle scuole, grazie ad un progetto della sezione Anpi locale che ha coinvolto gli studenti di quinta elementare, riscuotendo interesse e attenzione da parte dei ragazzi.

Il 25 Aprile, come di consueto, le celebrazioni avranno inizio poi dal cippo di via Garibaldi, in un momento solenne che coinvolgerà anche il vicino comune di Gorla Maggiore.

Ecco un vecchio articolo di VareseNews in cui si spiega le ragioni di questa scelta unitaria dei due comuni limitrofi. Leggi qui.

Si passerà poi in piazza 25 Aprile per l’attesa inaugurazione del murales, che arricchirà di storia e colore la nuova piazza. Infine il momento musicale con il Centro Musicale Carlo Ronzoni.

GORLA MAGGIORE

Dopo il momento solenne comune con Gorla Minore, il comune di Gorla Maggiore proseguirà con le celebrazioni in paese e la presentazione di un lavoro di approfondimento svolto dalle scuole in collaborazione con Anpi.

SOLBIATE OLONA

Solbiate Olona celebra la Festa della Liberazione con un momento solenne e un approfondimento letterario, grazie alla lettura di testimonianze di figli di militari deportati nei campi di lavoro tedeschi.

FAGNANO OLONA

Appuntamento a Fagnano con un corteo il 25 Aprile, preceduto da uno spettacolo teatrale nella sera del 24 Aprile.

LONATE CEPPINO

Ritrovo in comune alle ore 9.30 e a seguire la santa Messa per il 25 Aprile di Lonate Ceppino, che unisce devozione e ricordo di cosa avvenne 78anni fa.

CAIRATE

Momenti solenni anche a Cairate per la Festa della Liberazione. Questo il programma:

Ore 10.30: ritrovo presso Parco Rimembranze – Cimitero di Cairate

Ore 11.00: Cerimonia e Benedizione presso il Parco delle Rimembranze

CASTIGLIONE OLONA

Anche il 25 Aprile di Castiglione Olona è iniziato dalle scuole: i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni hanno incontrato e dialogato con il Segretario generale UIL Milano Lombardia Enrico Vezza, che ha accompagnato l’Onorevole Emanuele Fiano.

Il 25 Aprile le celebrazioni inizieranno con il ritrovo al cippo del partigiano Augusto Covalero a Lozza, per poi proseguire in paese con un momento solenne.

LA VISITA AI LUOGHI STORICI CON ARCHEOLOGISTICS

Un ciclo di visite guidate nei luoghi storici della Resistenza grazie ad Archeologistics permetterà ai cittadini di rivivere momenti importanti avvenuti nel nostro territorio. Previste visite anche a Villa Gonzaga a Olgiate Olona e al bunker tedesco a Marnate.