60 cislaghesi a lezione per il progetto Cislago Cardioprotetto

Tre serate informative a Cislago lo scorso 19, 20 e 21 aprile per formare cittadini all’utilizzo del Defibrillatore esterno automatico. L’iniziativa portata avanti dall’associazione Cislago Cuore, ha riscosso la partecipazione di 60 persone, che ora si aggiungeranno alle circa 400 già formate e inserite nel progetto “Responded”.

Galleria fotografica 60 cislaghesi a lezione per il progetto CislagoCardioprotetto 4 di 5

In paese infatti sono presenti in diversi punti del territorio comunale ben 16 Dae. Il progetto “Responded” funziona in maniera molto semplice: aperta la custodia che custodisce il prezioso apparecchio, le persone che si sono rese disponibili riceveranno una notifica sul telefono in caso di arresto cardiaco nelle proprie vicinanze e potranno così intervenire in aiuto alla persona che si è sentita male. Un progetto che si va ad integrare con i soccorsi tradizionali e che ovviamente non li sostituisce.

Cislago Cuore, l’associazione che si occupa dei corsi di formazione e dei Dae presenti sul territorio, ha anche lanciato in questi giorni il progetto “Un tetto per il tuo cuore”, con lo scopo di proporre l’installazione di un Dae, con relativo corso di formazione, in agglomerati abitativi, come i condomini.

“Negli ultimi anni sono nati molti progetti di cardio-protezione in strutture sportive, aziende, posti pubblici all’aperto e al chiuso, ma rimaneva un grosso buco da coprire: il condominio – spiega Emiliano Levis, presidente dell’associazione -. Specialmente nelle ore notturne diventano un luogo ad alta aggregazione. Il nostro obiettivo è dotarli di un apparecchio salvavita e avere delle persone formate che intervengano in attesa dei soccorsi specializzati».

“A differenza dei luoghi pubblici, dove la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco è migliorata visibilmente, in caso di malore in casa c’è ancora molto da fare” conclude Levis. Per informazioni cislagocuore@gmail.com. e se qualcuno volesse aiutare Cislago Cuore può farlo con il 5×1000: C.F. 94026560121.