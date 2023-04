A Brenta il pranzo con il Centro di Aiuto alla Vita del Medio Verbano

L’appuntamento con la polentata benefica è per domenica 7 maggio dalle 12,30 al parco pubblico. Prenotazioni entro il 4 maggio

Domenica 7 maggio (dalle ore 12,30), dopo tre anni di assenza, ritorna il pranzo organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita (CAV) del Medio Verbano che per l’occasione si terrà al chiosco del parco pubblico di Brenta.

Un appuntamento che prevede un menu a base di polenta accompagnata da carne (spezzatino di manzo, cinghiale) o gorgonzola oltre al dolce e al caffè. Chi lo desidera può usufruire anche del servizio d’asporto. Lo scopo è quello di allargare la rete di collaborazioni e di raccogliere fondi per le attività che il CAV – la cui sede è a Mombello – ha continuato a svolgere nonostante le limitazioni causate dal Covid negli ultimi anni. In particolare l’associazione di volontariato è attiva nel sostegno alle mamme in difficoltà.

Il pranzo serve anche come momento di festa per i 40 anni di fondazione del CAV e del decennale dell’apertura della seconda sede a Voldomino di Luino. Ricorrenze celebrate con alcuni momenti importanti, il primo dei quali nello scorso marzo, con la serata dedicata alla memoria di Chiara Corbella (a Gavirate). Un evento commovente per la testimonianza di questa giovane vita donata ma anche arricchito da una grande partecipazione di pubblico.

Il CAV ha dunque in previsione ulteriori iniziative già in cantiere e programmate per il prossimo autunno, con l’obiettivo di tenere viva l’attenzione di tutti sulla difesa della vita nascente e della vera libertà della donna.

Per partecipare al pranzo di Brenta è necessaria la prenotazione che si può effettuare chiamando entro il 4 maggio uno dei seguenti numeri di telefono: 328-1798411; 329-3958453; 339-8580990. Il costo è fissato in 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Nel pomeriggio è previsto un gioco adatto a tutti.