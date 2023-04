A Carnago la mostra fotografica “Namib il deserto è vivo”

13° MOSTRA FOTOGRAFICA

dal 13 aprile in Farmacia Peroni

“NAMIB, IL DESERTO E’ VIVO!”

di Fabiomassimo Turri e Elena Riganti

Per 24 giorni Fabiomassimo ed Elena, con un fuoristrada ed una tenda, si sono immersi nel mondo selvaggio del deserto del Namib. Luoghi infiniti dove la natura regna sovrana, dove la presenza dell’uomo è fugace. La notte e i forti venti portano via con sé le tracce del passaggio dell’uomo. Al mattino il deserto si sveglia incontaminato e libero e in silenzio si lascia ammirare