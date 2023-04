A Cassano Magnago un 25 Aprile in nome delle nuove generazioni

Cassano Magnago ha festeggiato il 78° anniversario della Liberazione. Al corteo hanno partecipato l’Amministrazione comunale, le scuole, i ragazzi del CCRR, una rappresentanza dell’Anpi provinciale, le forze dell’ordine, tante associazioni e tantissimi cittadini di ogni età.

Partito dal cimitero, il folto gruppo ha attraversato le vie della città accompagnato dalle note del Corpo Musicale Cassanese per rendere omaggio ai Monumenti per i Caduti e ai luoghi significativi, per poi concentrarsi in Piazza 25 Aprile. Qui sono stati esposti i lavori svolti dai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e i ragazzi del CCRR hanno esposto le loro riflessioni su alcuni articoli della Costituzione: è stato il punto di arrivo di un lungo lavoro coordinato da Marina Noce e dalle docenti Battinini e Tonini. Introdotti dall’oratore dell’Anpi provinciale, Stefano Tosi, che ha aperto la giornata, i ragazzi, emozionati e orgogliosi allo stesso tempo, hanno condiviso con la cittadinanza alcune idee e alcuni pensieri centrali in questa giornata: hanno parlato di Costituzione, Libertà, Democrazia e Diritti con una maturità e una consapevolezza che tanti adulti dovrebbero imparare. Dopo di loro, il sindaco Pietro Ottaviani ha ricordato come sia importante ricordare ogni giorno questi valori fondamentali, soprattutto la Libertà.

La partecipazione è stata numerosa e ha coinvolto, nello spirito del 25 Aprile, persone di ogni età, dai bambini nei passeggini fino agli anziani, tutti uniti nel voler ricordare la fine di un momento buio della storia d’Italia e la piena affermazione delle libertà, dei diritti, della democrazia.

«Proprio ai bimbi nei passeggini va il nostro pensiero – dicono gli esponenti dell’Anpi cassanese – loro sono la speranza, loro sarà il compito di continuare a ricordare, lottando contro il tempo che rende labile la memoria e contro alcuni pensieri distorti, purtroppo sempre più diffusi, che cercano di modificare o cancellare quel che è stato».