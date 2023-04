A Gavirate oltre 200 ragazzi delle superiori imparano il massaggio cardiaco grazie alla Croce Rossa

Una due giorni intensa e sentita: è quella organizzata dalla Croce rossa italiana di Gavirate per sensibilizzare i più giovani alla rianimazione cardio polmonare e alluso del defibrillatore.

Sabato 25 marzo e sabato 1 aprile gli alunni delle classi quarte dell’istituto superiore Isis Stein Gavirate, per un totale di circa 240 alunni, sono scesi in campo sotto la guida degli istruttori di Croce Rossa Italiana Comitato del Medio Verbano, con la collaborazione degli istruttori di Anpas Lombardia e AAT Varese, per la lezione pratica del corso per l’utilizzo del defibrillatore.

Una grande organizzazione che ha visto due realtà del territorio lavorare insieme per sensibilizzare i ragazzi di 17 anni all’utilizzo del defibrillatore e insegnare loro semplici manovre per salvare la vita di una persona. La scuola, con referente del progetto la prof Mara Rusconi, collabora ormai da anni con Cri Medio Verbano, permettendo la realizzazione del corso di primo soccorso per le classi terze e corso all’utilizzo del defibrillatore per le classi quarte.

Imparare le manovre di rianimazione cardio-polmonare e l’utilizzo del defibrillatore permette di soccorrere le persone vittime di arresto cardiaco e di aumentare le possibilità di sopravvivenza.

Ogni giorno in Italia l’arresto cardiaco riguarda circa 200 individui con percentuali di sopravvivenza praticamente nulle senza un intervento immediato. Le tecniche BLSD aumentano di tre volte le probabilità di salvare una vita.

Due sono i defibrillatori presenti nella scuola, uno in palestra e uno in atrio, quest’ultimo donato dall’associazione Avis Gavirate. Il dirigente scolastico, prof Laura Ceresa: «La presenza del defibrillatore a scuola aiuta a creare un’immagine positiva, infonde maggiore sicurezza, offrendo un ambiente più sicuro a dipendenti e alunni».