A Palazzo Verbania di Luino il nuovo progetto degli Amici delle Sempiterne

Sabato 29 aprile alle 17 Palazzo Verbania di Luino ospiterà la presentazione del progetto #Goldenwaters #acquedorate, organizzato dall’associazione Amici delle Sempiterne con il patrocinio della Città di Luino.

Durante l’evento, la presidente Simona Fontana Contini presenterà alcune attività dell’associazione, a partire dalla mostra di Matteo e di Marika Laganà che si terrà per tutto il mese di maggio al Relais Villa Porta di Colmegna. Vernice prevista il 4 maggio alle 16.30.

Gli appuntamenti proseguono nei mesi estivi in Puglia, a Ceglie Messapica, con la personale di Sudesh Prasad “The Dream of Reason” in luglio e quella di Maurizio Boscheri con Daniel Calovi “Wild Colors – Animali in arte” in agosto – settembre. Entrambe le mostre avranno luogo al Museo Archeologico e d’Arte Contemporanea. Alcune opere di Italo Corrado saranno correlate ad un evento previsto ad ottobre dedicato al mondo della bellezza e della moda organizzato da Emanuela Lanni al Relais Villa Porta di Colmegna.

Sarà presente Federico Ingrassia @iamfedericoingrassia che festeggerà i suoi 15.000 follower, e durante l’evento verrà presentata la collana di pubblicazioni del progetto delle Sempiterne #orotrailaghi dedicata al mondo dei bambini con illustrazioni e opere degli artisti associati.