A Rescaldina una nuova casetta dei libri dedicata a Maurizio Di Lello, “simbolo” di Mondo C.H.A.R.G.E.

Rescaldina dà il benvenuto ad una nuova casetta dei libri dedicata a Maurizio Di Lello, 23enne venuto a mancare a settembre 2021 che in paese era per tutti il “volto” dell’associazione Mondo C.H.A.R.G.E., la prima associazione italiana nata con l’obiettivo di promuovere comunicazione e informazione fra persone con la sindrome, i loro familiari e gli operatori socio-sanitari che ha sede proprio in paese. Era stato proprio lui, infatti, il “motore” che aveva spinto suo padre Luigi a muovere i primi passi per creare una rete di sostegno per familiari e amici delle persone affette da questa patologia rara.

La nuova casetta destinata al bookcrossing è nata da un input che porta la firma del centro del riuso “La Quercia” ed è stata realizzata con materiali con legno di recupero. A decorarla hanno poi pensato i ragazzi del Centro Diurno Disabili: è da loro che è nata l’idea di dedicarla alla memoria di Maurizio Di Lello, subito sposata da tutte le realtà e i volontari che a vario titolo hanno preso parte al progetto. Sabato 15 aprile, poi, il taglio del nastro da parte del sindaco Gilles Ielo in fascia tricolore nel corso della manifestazione “Regalo tutto” organizzata dal centro del riuso.

E il primo libro che ha trovato spazio nella casetta dei libri dedicata al 23enne, in una sorta di metaforica chiusura del cerchio, contribuirà a portare avanti la causa della quale Maurizio Di Lello era diventato un simbolo. Il volume, dal titolo “Che ruggito piccolo leone”, racconta infatti una storia di inclusione che ha come protagonista Noah, giovanissimo studente della scuola materna affetto dalla sindrome di C.H.A.R.G.E., ed è stato illustrato dagli stessi bambini della scuola dell’infanzia “Gli Aquiloni” di Rosà, le cui insegnanti hanno scritto i testi. Non solo: i proventi della vendita del volume vengono inoltre interamente devoluti all’associazione Mondo C.H.A.R.G.E..