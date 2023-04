A Rho Fiera la pista per lo Speed Skating per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Martedì 18 aprile 2023 il consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026 ha approvato all’unanimità la realizzazione della pista di ghiaccio per la disciplina dello Speed Skating a Rho Fiera.

Nel CDA sono rappresentati il Governo italiano, le Città di Milano e Cortina d’Ampezzo, le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, insieme al mondo dello Sport Olimpico e Paralimpico e ai membri effettivi italiani del CIO.

Dopo attente analisi, considerate le caratteristiche delle due soluzioni proposte e le riflessioni emerse nell’ultima Cabina di Regia tenutasi la scorsa settimana a Roma – si legge nella nota diffusa dalla Fondazione -, il Consiglio di Amministrazione del Comitato Organizzatore si è espresso all’unanimità a favore del progetto Fiera Rho di Milano.

«La proposta milanese, interamente finanziata da capitali privati, ha evidenziato, oltre al vantaggio della continuità territoriale con gli altri siti di gara del mondo del ghiaccio – eccezion fatta per il curling – una significativa e maggiore concretezza unita a un abbattimento dei costi operativi: basti pensare, a mero titolo esemplificativo, ai temi logistici relativi allo spostamento degli atleti, degli staff delle federazioni e degli arbitri; ai costi di vitto e alloggio e a quelli di una workforce dedicata e distaccata presso la nuova venue; o, ancora, agli introiti derivanti dall’acquisto multiplo di biglietti: grazie alla continuità territoriale il tifoso potrà, infatti, fruire di un maggior numero di gare nella stessa città. La venue di gara per la disciplina dello speed skating in questa occasione esisterà per la sola durata delle competizioni: una formula sostenibile ed innovativa, che permetterà all’Italia di essere un esempio per le prossime edizioni dei Giochi, con un conseguente rafforzamento del binomio Sport e Movimento Olimpico. Sulla base della decisione del CDA la Fondazione Milano Cortina 2026 inizierà immediatamente una collaborazione con International Skating Union (ISU) per realizzare il progetto tenendo in considerazione tutti i requisiti tecnici richiesti», si legge nel comunicato della Fondazione Milano Cortina 2026.

Così commenta il sindaco di Rho Andrea Orlandi: «Siamo molto soddisfatti per questa decisione che porterà Rho ad essere protagonista anche nelle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Ringraziamo la Fondazione Milano Cortina 2026 e la Fondazione Fiera Milano per questo importante risultato che avrà ricadute positive nell’indotto della nostra città e del territorio del Nord Ovest. Insieme alla vice sindaco Maria Rita Vergani e all’assessore allo Sport Alessandra Borghetti abbiamo già avuto un primo incontro conoscitivo con l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier, ma aspettavamo la decisione ufficiale sulla scelta della location per la pista di Speed Skating. Esprimiamo la nostra disponibilità ad accogliere i Giochi Olimpici. Dopo gli eventi fieristici, Expo 2015 e MIND la città ha tutti gli strumenti per affrontare al meglio questa opportunità!».