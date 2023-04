A Varese costituita la prima società per azioni tra professionisti

È nata a Varese la prima società per azioni tra professionisti. A costituirla i commercialisti Davide Arancio, terza generazione dell’omonimo studio di via Robbioni, e Andrea Cislaghi. «A livello professionale non cambia nulla – spiega Arancio – il rapporto con il consulente è sempre lo stesso. In genere i professionisti quando decidono per una società di capitali scelgono la srl. Cambia invece il livello di tassazione. Mentre sul piano personale si aprono nuove prospettive nel lungo periodo».

(nella foto, da sinistra Davide Arancio e Andrea Cislaghi)

La scelta della spa è certamente un fattore distintivo, essendo l’unico studio di commercialisti ad averla adottata in provincia di Varese. Lo studio Arancio – dottori commercialisti associati continua con la sua attività di sempre in via Robbioni, che dà lavoro a ben diciassette persone, ora affiancato dalla nuova “startup”.

«Con Andrea Cislaghi – conclude Davide Arancio – c’è una bella intesa. Ha lavorato nel nostro studio come dipendente per cinque anni, dimostrando di meritare questo riconoscimento. Se vuoi trattenere un talento devi riconoscere tutto il suo valore, dandogli una buona ragione per rimanere».