A Varese la Festa di San Vittore cambia pelle: al via la prima edizione del San Vittore Festival

Molto più delle sole celebrazioni religiose, e molto diverso dalle manifestazioni che negli ultimi anni erano state organizzate (Anche con grande successo, come “Aggiungi un pasto a tavola”) e nell’ottica di in una “riqualificazione” della festa di san Vittore che prenda spunto dai cambiamenti che sta facendo tutta la città: è con questo spirito che nella mattinata di oggi, mercoledì 26 aprile, è stato ufficialmente presentato il programma del nuovo San Vittore Festival, che si svolgerà dal 5 all’8 maggio: un vero e proprio evento dedicato al santo Patrono della città nato grazie alla collaborazione tra il gruppo Lettera alla Città, il Decanato di Varese, l’Associazione Persone e Città, il Centro Culturale Massimiliano Kolbe, Villa Cagnola di Gazzada, Radio Missione Francescana, la Cooperativa Sociale San Luigi, la Cooperativa Sociale Ballafon, la Compagnia teatrale Splendor del Vero e con il Partenariato del Comune di Varese.

«Come sapete la città è in una fase di rielaborazione, che si sta realizzando sia dal punto di vista urbanistico che sociale – ha poi affermato il Sindaco di Varese Davide Galimberti – Parliamo di un riposizionamento sociale e spirituale e di sviluppo urbanistico della città, che traduce in azioni gli atti amministrativi e che vuole ascoltare i propri cittadini per poter cogliere anche ciò che nasce dal basso».

Il “riposizionamento”, anche di questa festa è stato presentato da Monsignor Luigi Panighetti e Mauro Pramaggiore, dell’associazione Persone e Città, che ne firma gli eventi, che hanno raccontato questa nuova iniziativa ricca di eventi, organizzata da una serie di realtà che a vario titolo operano in città insieme anche a Thierry Dieng di Ballafon, don Marco Casale per la cooperativa sociale San Luigi e Gianni Bottinelli per la FISM: «E’ importante sottolineare che attorno a questo progetto ci sono una serie di realtà del territorio che molto cordialmente hanno collaborato per realizzare questi eventi – ha raccontato Monsignor Luigi Panighetti – Il tema scelto per questa prima edizione è quello del desiderio e della bellezza, con la volontà di creare un dialogo e una riflessione che porti non solo a evocare il rilancio, ma anche a realizzarlo».

Tra coloro che hanno “tenuto a battesimo” questa novità c’era anche l’assessore allo Sport Stefano Malerba, che ha sottolineato come anche questo sia «Progettare una città per il futuro – ha spiegato l’assessore – La città è fondamentalmente una realtà che va pensata mettendo al centro la persona, il mondo sta andando nella direzione».

Non mancherà però, tra le tradizioni della festa del Patrono, il concerto nella basilica di San Vittore: «Il concerto di domenica 7 è una tradizione per Varese, un evento culturale e musicale, che può apparire un evento per pochi appassionati, di nicchia, ma non è così – ha affermato il Maestro Gabriele Corti, organista della Basilica di San Vittore – E l’evento di quest’anno sarà dedicato alla memoria don Luciano Migliavacca, per molti anni maestro di cappella del Duomo di Milano».

IL PROGRAMMA

Venerdì 5 maggio ore 18 Villa Cagnola Gazzada: conferenza sul tema “Il martirio ovvero l’affermazione di un Altro come bene per me”, Prof. Don Pierluigi Banna, docente di patrologia, Seminario della Diocesi di Milano, Prof. Don Alberto Cozzi, docente Facoltà Teologica Italia Settentrionale. Per chi lo desidera ci sarà la possibilità di partecipare ad un’apericena (costo 18 euro).

Sabato 6 maggio dalle 19 alle 23 Tensostruttura Giardini Estensi: Ballafon’s special evening: food, music and stories; dalle 19 alle 21 light dinner and soft music; dalle 21 alle 22 testimonianze di immigrati “desiderio di un futuro migliore”; dalle 22 alle 23 “desire night

music by Valentin and Ballafon’s band”. La serata vuole essere un dono di Ballafon alla città, perché accoglienza chiama accoglienza.

Domenica 7 maggio ore 18 Teatro di Varese di Piazza Repubblica: “Le avventure di Pinocchio” commedia musicale presentata dalla compagnia Splendor del Vero. Costo del biglietto 10 euro; il ricavato sarà destinato alle scuole d’infanzia paritarie della città di Varese.

Domenica 7 maggio ore 21 Basilica di San Vittore: Concerto in memoria di don Luciano Migliavacca, con Emanuele Vianelli organista del Duomo di Milano, Coro Josquin Despréz, direttore Francesco Miotti, Coro da Camera di Varese, direttore Gabriele Conti.

Lunedì 8 maggio ore 15 e ore 16 in San Vittore: visite accompagnate alla scoperta della Basilica di San Vittore, a cura della professoressa Anna Maria Ferrari.