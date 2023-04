A Varese un weekend di canto corale a cappella con il Solevoci Festival

In arrivo il Solevoci Festival, la kermesse varesina tutta dedicata al canto corale pop a cappella. Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di anticiparla al weekend del 29 e 30 aprile. Una scelta precisa, dettata dal desiderio di far partecipare anche i molti studenti delle scuole superiori che hanno aderito al progetto “Coro di Istituto”.

La firma della manifestazione è sempre quella di Solevoci APS, una garanzia. Il Comune di Varese ha concesso il patrocinio e la Fondazione Comunitaria del Varesotto ha offerto il proprio sostegno.

LA PRESENZA DEI CORI SCOLASTICI

“Da parecchi anni – racconta Fausto Caravati, presidente di Solevoci APS – siamo presenti nelle scuole primarie di Varese con l’obiettivo di far avvicinare i bambini alla musica ed, in particolare, alla musica corale pop. Crediamo talmente nei valori che veicola la musica corale che vorremmo che ogni bambino e ragazzo ne potesse fare esperienza durante la propria crescita”.

Sono già diverse le scuole di Varese che hanno creduto in questo progetto, proponendo ai propri studenti il canto corale come attività. Solevoci infatti è presente con i propri insegnanti in 5 scuole primarie di Varese: la Fermi, la Carducci, la Baracca, la Morandi e la Settembrini con laboratori curricolari di musica corale. “Da settembre 2022 siamo presenti anche alla media Dante (che fa parte dello stesso Istituto Comprensivo), in orario extracurricolare proprio con i bambini che abbiamo formato alle elementari”.

La grande novità è che da quest’anno il progetto di coralità è entrato negli istituti superiori. Al momento sono l’ISIS Newton, e l’ITET Daverio Casula Nervi. “Ci incontriamo una volta alla settimana per due ore con una 50ina di ragazzi e ragazze – racconta il M° Andrea Pillon, referente del progetto per le scuole superiori. Sono molto colpito dalla risposta entusiasta dei ragazzi, che arrivano molto spesso senza un background musicale. Hanno deciso di coinvolgersi liberamente in questa attività extracurricolare e partecipano con impegno e passione. Hanno lavorato per un grande obiettivo: cantare domenica sera sul palco del Teatro di Varese al concerto finale del Solevoci Festival”.

IL PROGRAMMA DEL SOLEVOCI FESTIVAL

Un nutrito programma per questo weekend di musica a cappella pop & jazz con concerti, workshop, talks, competition, open singing e symposium. Nomi di eccellenza tra i docenti di seminari e workshop e i membri della giuria del Solevoci International Contest. Per citarne solo alcuni, ci saranno il danese Jens Johansen (fondatore dei Vocal Line) e Deke Sharon, conosciuto come “Il padre della musica contemporanea a cappella”, tra le altre cose, direttore musicale (Pitch Perfect 1, 2 e 3) e produttore televisivo “The Sing Off”.

IL SIMPOSIO SULLA CORALITA’ POP

Da segnare in agenda, sabato 29 aprile il Simposio nazionale sulla coralità Pop. “Coro Pop, istruzioni per l’uso” dedicato a direttori di coro, arrangiatori, insegnanti di canto e coristi con docenti di fama internazionale. (Sala Montanari, piazza dei Bersaglieri 1 | Varese – dalle ore 10 alle ore 12:30)

WORKSHOP E TALK

Sempre il 29 aprile, nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, sempre presso la Sala Montanari, sarà la volta dei workshop. Preziosi momenti formativi su argomenti caldi per la musica a cappella: coralità pop, arrangiamento e composizione, direzione e conduzione delle prove, intonazione e ritmo, stage presence, tecniche di beatbox. La serata del sabato sarà dedicata a coaching e open singing.

SOLEVOCI A CAPPELLA CONTEST

Degno di nota anche il Solevoci a Cappella Contest, il concorso internazionale per gruppi vocali e cori a cappella. Avrà luogo al Teatro di Varese domenica 30, a partire dalle ore 14:30: dapprima si terrà l’esibizione dei gruppi partecipanti al concorso, poi l’incontro pubblico della giuria e la proclamazione del vincitore.

DOVESICANTA.IT AL FESTIVAL

“Vuoi cantare al Solevoci Festival, ma sei da solo o senza il tuo gruppo vocale/coro?” Anche quest’anno si ripropone l’iniziativa di Dovesicanta.it, ospitato al Solevoci Festival per creare un grande coro.

Per chi si è unito al progetto al progetto sono stati forniti gli spartiti per preparare le parti a casa e partecipare ad una straordinaria esibizione sul grande palco del Solevoci Festival la sera di domenica, diretti da Deke Sharon e Jens Johansen.

IL GRANDE CONCERTO FINALE

Domenica sera momento clou per concludere questo strepitoso weekend. Un grande concerto al Teatro di Varese a partire dalle ore 21 con Deke Sharon, Jens Johansen, Lorenzo Subrizi, Le Pop Up, CoroPop di Salerno, Piccolo Coro Artemia, Charmonie Vocal Group, Lowkey Vocals, Soulkeys, Dovesicanta.it. Parteciperanno a questo concerto anche i cori degli istituti superiori di Varese, ISIS Newton, ITET Daverio Casula nervi, Coro Liceo Musicale Manzoni.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gli appuntamenti per gli appassionati di musica corale proseguono con Incanto a Varese dal 23 al 25 giugno, la rassegna corale che raccoglie in un unico contenitore coralità classica (repertorio sacro, profano, popolare, lirico) e ritmica (pop, jazz, gospel e spiritual) e con Varese Gospel&Soul, il 15 e 16 luglio.

Tutti gli eventi del Solevoci Festival sono gratuiti e ad ingresso libero.

Per visionare l’intero programma https://eventi.solevoci.it/

Info: +39 347 8158946 info@solevoci.it