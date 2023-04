Ad Arcisate due giorni a tutto Lego con l’associazione Michi Raggio di Sole

Ad Arcisate si prepara un fine settimana di grande divertimento, con l’evento “Un mattoncino per la ricerca“, organizzato dall’associazione Michi Raggio di Sole. L’appuntamento è per sabato 22 e domenica 23 aprile alla palestra “Rocco Lamanna di via Giacomini, dove si potrà giocare con i mattoncini Lego e partecipare a laboratori divertenti per ogni età.

“Un mattoncino per la ricerca” è un evento doppiamente speciale, perché oltre a contribuire alla causa dell’associazione Michi Raggio di Sole per la ricerca oncologica pediatrica, è anche un regalo che l’associazione fa e si fa in occasione dei suoi 15 anni di attività in Valceresio. Sarà l’occasione per conoscere le attività del bellissimo progetto nato in ricordo di Michela e per sostenerle, ricevendo un simpatico ringraziamento (ovviamente “legoso”).

L’Associazione Michi Raggio di Sole Odv è impegnata a sostegno di progetti di ricerca, cura e assistenza nell’ambito dei tumori dei bambini e degli adolescenti; progetti che sono portati avanti dalla Struttura complessa di Oncologia pediatrica dell’Istituto nazionale tumori di Milano.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione “Sleghiamo la Fantasia onlus” che fornisce il materiale e l’esperienza pluriennale in materia di eventi con i famosi mattoncini.

Quattro i laboratori di gioco all’interno della palestra:

 Laboratorio con i mattoncini Duplo per bambini da 0 a 5 anni

 Laboratorio animali marini da 5 a 99 anni

 Laboratorio creativo da 6 a 99 anni

 Circuito Racer off-road da 8 a 99 anni

L’ingresso è gratuito e i minori dovranno essere accompagnati da un adulto

Orari: sabato dalle 10alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, mentre domenica si gioca non stop dalle 10 alle 18,30.

Qui la locandina dell’evento