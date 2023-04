Ai Giardini Estensi di Varese la consegna premio scolastico per il 25 aprile

Nella mattinata di oggi, sabato 22 aprile, la tensostruttura dei Giardini Estensi ha ospitato la cerimonia di premiazione di alunni e alunne di alcune delle scuole primarie del territorio delle classi terza, quarta e quinta.

“Celebra la festa del 25 aprile coinvolgendo ragazzi e famiglie mantiene viva la memoria e ci aiuta a non ripetere gli errori del passato – ha dichiarato il Senatore Alessandro Alfieri in apertura dell’evento – Ogni giorno il fascismo si ripresenta in vesti nuove. Anche per questo in senato abbiamo voluto costituire una commissione presieduta da Liliana Segre, di cui oggi porto a tutti voi i saluti. Grazie alle persone che ci hanno permesso di conquistare la nostra libertà attraverso battaglie che vanno custodite e che ora noi doniamo ai giovani”.

Questo premio fu istituito per la prima volta nel 1947: “Oggi non andiamo a premiare il più bravo o la più brava della classe, ma gli alunni delle scuole che si sono distinti secondo principi declinati in quella delibera del 1947 che non aveva ambizione di premiare risultati scolastici, ma alunne e alunni che portavano avanti quei principi su cui la liberazione si è fondata – ha poi proseguito il Sindaco di Varese Davide Galimberti – Nel 1947 a pochi mesi dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale qui in questa città e in tante altre uno dei tanti pensieri oltre alla ricostruzione, è stato quello di istituire un premio per ragazzi che si fossero distinti per principi e valori nel percorso scolastico”.