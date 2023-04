Al Centro Cara’ di Dumenza la presentazione del nuovo libro di Maurizio Miozzi

Il nuovo volume “Dumenza, Pagine di Storia” è stato realizzato in collaborazione con gli studenti della scuola secondaria di primo grado del paese

Il noto ricercatore di storia locale e fotografo Maurizio Miozzi torna a svelare aspetti inediti e storie avvincenti di uno dei borghi più particolari della provincia di Varese: Dumenza.

Lo fa con un nuovo libro, “Dumenza, Pagine di Storia”, realizzato in collaborazione con gli studenti della scuola secondaria di primo grado del borgo, che verrà presentato al Centro Cara’ di Dumenza venerdì 21 aprile alle 20:30.

Da Bernardino Luini a Bartolomeo scappi, da antiche infrastrutture a storie di persone comuni: questo e tanto altro è quello che viene raccontato nel nuovo volume di Miozzi, autore locale che ancora una volta è riuscito, attraverso archivi, parrocchie e testimonianze, a scavare nel “tempo che fu'”.

In caso di maltempo l’evento sarà trasferito in altra sede che verrà comunicata successivamente. Per maggiori informazioni: appdumenza@gmail.com / 328 3023310