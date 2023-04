Al Chiostro di Voltorre inaugura “Ofelia – annegamento di un ghiacciaio”

Dal 22 aprile al 14 maggio, presso il Chiostro di Voltorre (Piazza Chiostro 23, Gavirate) sarà in esposizione il progetto fotografico di Luca Brunelli dal titolo: “Ofelia. Annegamento di un ghiacciaio“. L’esposizione include una sezione storica sulla spedizione varesina di Tona Sironi e Vivi Papi (1958) per il catasto dei ghiacciai italiani con foto d’epoca, cimeli e intervste.

Ofelia

Annegamento di un ghiacciaio – progetto fotografico di Luca Brunelli a cura di Carla Tocchetti

dal 22 aprile al 14 maggio

Vernissage: sabato 22/04 ore 16.00

Orari: mar 15.00-18.00; sab/dom 10.00-12.30, 15.30-19.00. L’ingresso è libero info: chiostrodivoltorre@gmail.com

Sabato 29 aprile ore 16.00

Tavola rotonda sala Capitolare “I ghiacciai alpini tra storia e attualità” con Maria Antonia Sironi, Giacomo Grassi, Paolo Valisa, modera Sergio Rossi.

Sabato 13 maggio ore 20.30

Concerto in notturna Chiesa s. Michele e Madonna Addolorata. “Ritmo e movimento tra ghiaccio e musica” con Gruppi vocali After All (Varese) e Fuori dal Coro (Firenze).

