Al cinema “Coldplay – Music of The Spheres: live at River Plate”

Lo scorso 29 ottobre hanno movimentato milioni di fan con la diretta globale del loro ultimo spettacolare concerto: Music Of The Spheres World Tour, filmato nel 2022 durante le dieci serate sold out allo stadio River Plate di Buenos Aires.

E adesso i Coldplay sono pronti a tornare sul grande schermo con ‘Coldplay – Music of The Spheres: live at River Plate’, in proiezione in tutto il circuito The Space Cinema il 19, 20 e 21 aprile, per far ballare, cantare e far vivere le emozioni di quella notte a chi non c’era: un concerto che ha visto la partecipazione di ospiti speciali del calibro di H.E.R e Jin dei BTS scanditi da suggestivi spettacoli di luci, laser, fuochi d’artificio e braccialetti LED.

Tre giorni all’insegna della musica rock e delle hit che hanno decretato il successo mondiale dei Coldplay come Yellow, The Scientist, Fix You, Viva la Vida. Un appuntamento che offrirà a tutti gli spettatori la possibilità di assistere al film concerto dei Coldplay che ha venduto più di 6 milioni di copie e ottenuto lodi da parte dei critici. Questa nuova edizione per il cinema include anche esclusivo materiale backstage e nuove interviste alla band.

È dunque già possibile assicurarsi il proprio posto in sala e acquistare i biglietti per il film concerto dei Coldplay visitando la pagina dedicata del sito di The Space Cinema, al link:

https://www.thespacecinema.it/extra/coldplay-music-of-the-spheres-live-at-river-plate